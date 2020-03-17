Исполняющий обязанности главы Офиса генпрокурора Виктор Чумак подал в отставку. Соответствующее заявление он опубликовал на своей странице в Facebook.

Чумак поблагодарил всех за поддержку.

Фото: заявление Чумака об увольнении (facebook.com)

Напомним, сегодня Верховная рада Украины назначила новым генпрокурором Украины Ирину Венедиктову. До этого она исполняла обязанности главы Государственного бюро расследований.

Перед голосованием Венедиктова заявила, что все дела, которые можно быстро и законно завершить, будут завершены. Вместе с тем, она заявила, что в Украине нет политических преследований.

Венедиктова пообещала в должности генерального прокурора не заниматься торговлей делами.

РБК-Украина писало, что президент Украины Владимир Зеленский предлагал Верховной Раде назначить и.о. главы Государственного бюро расследований Ирину Венедиктову генеральным прокурором. Соответствующий проект постановления был зарегистрирован в Раде 16 марта.

Вместе с тем, сегодня нардепы рассмотрят вопрос о министре экономического развития. Им может стать Игорь Петрашко.