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Чумак: из ОП изъяли протоколы времен Майдана и Иловайской трагедии

Новости » Политика    21.10.2019 - 17:05
Чумак: из ОП изъяли протоколы времен Майдана и Иловайской трагедии
Фото: Виктор Чумак (из открытых источников)

Прокуратура изъяла документы совещаний после заявлений Зеленского

Украинские правоохранители изъяли из Офиса президенты документы оперативных совещаний времен Майдана и Иловайской трагедии. Об этом в интервью "Цензор. НЕТ" заявил главный военный прокурор Виктор Чумак.

По его словам, после того, как президент Владимир Зеленский заявил, что хочет поставить точку в расследовании дел Майдана и Иловайской трагедии, прокуратура изъяла документы оперативных совещаний.

"Я пришел и сказал, что мы будем это расследовать, поставил задачу перед процессуальными руководителями - и мы с ними согласовали план дополнительного расследования. Изъятие документов было одним из пунктов этого плана. На основании этих документов можно будет добыть другие факты или пересмотреть под другим углом имеющиеся", - отметил Чумак.

Он также добавил, что на сегодня в суде есть дело по агрессии Российской Федерации, в котором фигурируют только российские должностные лица.

Напомним, ранее Чумак заявил, что военная прокуратура проведет расследование причин, которые привели к Иловайскому котлу на Донбассе в 2014 году.

Отметим, по официальным данным Генштаба, количество погибших военнослужащих в боях за Иловайск - 220 человек, 44 - ранены, 40 - пропавших без вести, 13 содержатся в заложниках.

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