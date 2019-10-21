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Чумак: з ОП вилучили протоколи часів Майдану та Іловайської трагедії

Новини » Політика    21.10.2019 - 17:05
Чумак: з ОП вилучили протоколи часів Майдану та Іловайської трагедії
Фото: Віктор Чумак (з відкритих джерел)

Прокуратура вилучила документи нарад після заяв Зеленського

Українські правоохоронці вилучили з Офісу президенти документи оперативних нарад часів Майдану та Іловайської трагедії. Про це в інтерв'ю "Цензор. НЕТ" заявив головний військовий прокурор Віктор Чумак.

За його словами, після того, як президент Володимир Зеленський заявив, що хоче поставити крапку в розслідуванні справ Майдану та Іловайської трагедії, прокуратура вилучила документи оперативних нарад.

"Я прийшов і сказав, що ми будемо це розслідувати, поставив завдання перед процесуальними керівниками - і ми з ними узгодили план додаткового розслідування. Вилучення документів було одним з пунктів цього плану. На підставі цих документів можна буде добути інші факти або переглянути під іншим кутом наявні", - зазначив Чумак.

Він також додав, що на сьогодні в суді є справа за агресії Російської Федерації, в якій фігурують тільки російські посадові особи.

Нагадаємо, раніше Чумак заявив, що військова прокуратура проведе розслідування причин, які призвели до Іловайського котла на Донбасі у 2014 році.

Зазначимо, за офіційними даними Генштабу, кількість військовослужбовців, які загинули в боях за Іловайськ - 220 чоловік, 44 поранено, 40 - зниклих безвісти, 13 утримуються в заручниках.

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Новини України Віктор ЧумакМайданИловайский котел
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