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Чумачечая! Настя Каменских озадачила необычным номером в бассейне (видео)

Lite » Новости шоу-бизнеса 04.07.2020 - 21:27
Чумачечая! Настя Каменских озадачила необычным номером в бассейне (видео)
Настя Каменских (фото: РБК-Украина)

Певица продемонстрировала свое мастерство ходить по воде

Настя Каменских озадачила и развеселила своих поклонников необычным поступком - звезда решила зарядить фанов позитивом в выходные жаркие дни и показала забавное видео, как плюхнулась в бассейн.

Знаменитая украинская певица устроила такую забаву специально и сделала из нее настоящее шоу.

Ролик Каменских опубликовала в своем Instagram, и сопроводила подписью с вопросом, предложив подписчикам самим придумать описание к видео.

Реакция не заставила себя ждать и вскоре армия поклонников Насти засыпали в комментариях разнообразными вариантами, словно упражняясь в креативе.

Таким образом, певица действительно смогла вдохновить поклонников на такой творческий полет мысли.

Каменских на видео под музыку в ярком легком платье и высоких туфельках элегантно подошла к бассейну, постелила на воду полотенце, и сделал шаг вперед! Артистка ушла под воду, тут же вынырнула и весело помахала рукой фанам.

Видео: Настя Каменских бросилась в бассейн в платье и туфельках

В сети живо делятся собственными предложениями, как можно назвать смешной ролик. В некоторых вариантах обыгрываются названия хитов Потапа и Насти, а в других высказываются предположения, что длительный карантин еще не такие чудеса может сподвигнуть людей.

  • Когда забыл очки дома
  • Пошла по-французски
  • Необычно
  • В омут с головой...
  • Сумасшедшая Настя!
  • ЧУМАЧЕЧАЯ!
  • Шик и гламур во всем!
  • Чумачечий июль, жарковато! Что хочу, то и творю!
  • На то, как Настя красиво уходит под воду, можно смотреть вечно!
  • Шел какой-то там день карантина, мы развлекались как могли
  • Когда красиво заходишь в грешную жизнь
  • Бегущая по волнам!

Чумачечая! Настя Каменских озадачила необычным номером в бассейне (видео)

Фото: скрин комментариев instagram.com/kamenskux

Ранее мы писали о том, что Настя Каменских предстала в образе грациозной русалки и показала завораживающий подводный кадр.

Также недавно Настя Каменских в коротких шортах зарядила мощной мотивацией и призвала любить себя.

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Автор: Styler

Теги Новости Украины Настя Каменскихновости шоу-бизнеса
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