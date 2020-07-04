Чумачечая! Настя Каменских озадачила необычным номером в бассейне (видео)

Певица продемонстрировала свое мастерство ходить по воде
Настя Каменских озадачила и развеселила своих поклонников необычным поступком - звезда решила зарядить фанов позитивом в выходные жаркие дни и показала забавное видео, как плюхнулась в бассейн.
Знаменитая украинская певица устроила такую забаву специально и сделала из нее настоящее шоу.
Ролик Каменских опубликовала в своем Instagram, и сопроводила подписью с вопросом, предложив подписчикам самим придумать описание к видео.
Реакция не заставила себя ждать и вскоре армия поклонников Насти засыпали в комментариях разнообразными вариантами, словно упражняясь в креативе.
Таким образом, певица действительно смогла вдохновить поклонников на такой творческий полет мысли.
Каменских на видео под музыку в ярком легком платье и высоких туфельках элегантно подошла к бассейну, постелила на воду полотенце, и сделал шаг вперед! Артистка ушла под воду, тут же вынырнула и весело помахала рукой фанам.
Видео: Настя Каменских бросилась в бассейн в платье и туфельках
В сети живо делятся собственными предложениями, как можно назвать смешной ролик. В некоторых вариантах обыгрываются названия хитов Потапа и Насти, а в других высказываются предположения, что длительный карантин еще не такие чудеса может сподвигнуть людей.
Фото: скрин комментариев instagram.com/kamenskux
Ранее мы писали о том, что Настя Каменских предстала в образе грациозной русалки и показала завораживающий подводный кадр.
Также недавно Настя Каменских в коротких шортах зарядила мощной мотивацией и призвала любить себя.
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Автор: Styler