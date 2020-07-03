ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Девушка-солнце: Настя Каменских в "змеином" топе и шортиках соблазнила плоским животиком

Lite » Новости шоу-бизнеса 03.07.2020 - 13:38
Девушка-солнце: Настя Каменских в "змеином" топе и шортиках соблазнила плоским животиком
Настя Каменских (фото: instagram.com/kamenskux)

Певица зарядила поклонников отличным настроением

Настя Каменских умеет наслаждаться жизнью и ее неповторимыми моментами. Девушка регулярно заряжает позитивом поклонников. Певица то и дело сменяет наряды, ведь она заядлый шоппоголик, в курсе всех последних трендов, и щедро делится фото в повседневных луках, сопровождая их мотивационными текстами. Например, на свежем снимке артистка показала, как носить принт анималье и легко вписать его в летний образ.

Артистка облачилась в топ "змеиной" расцветки и дополнила летний образ белыми шортами с высокой талией и широким текстильным поясом, подчеркнув свой плоский животик. Она лучезарно улыбается, играя курчавыми волосами.

"Счастье - оно всегда внутри нас. От осознания, что любишь то, чем занимаешься, от того, что рядом близкие люди и от чувства гармонии с собой и миром. Поэтому создавайте своё счастье сами - не превращайте свою жизнь в гонку за благами, а занимайтесь любимым делом, наслаждайтесь каждым моментом, любите и много улыбайтесь!" - подписала кадр Настя.

Девушка-солнце: Настя Каменских в &quot;змеином&quot; топе и шортиках соблазнила плоским животиком

Настя Каменских показала стройную фигуру (фото: instagram.com/kamenskux)

Комментаторы поблагодарили девушку за заряд позитива и не удержались от лестных слов в ее адрес.

  • Красотка
  • Солнечная
  • Бомба
  • Какая же красивая, просто обожаю
  • Как солнце
  • Классная фотка
  • Улыбка-солнце
  • У тебе вона чудесна. Посмішка
  • Какая же Вы классная
  • Божественна
  • Як завжди ефекта
  • Самая красивая девушка

Скриншот комментариев

Напомним, что ранее Настя Каменских предстала в образе грациозной русалки и показала завораживающий подводный кадр.

Читайте нас в Google News и подписывайтесь

Автор: Lite

Теги Новости Украины Настя Каменских
Styler
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь