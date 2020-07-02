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Настоящая русалочка: Настя Каменских взорвала сеть ярким фото под водой

Lite » Новости шоу-бизнеса 02.07.2020 - 15:33
Настоящая русалочка: Настя Каменских взорвала сеть ярким фото под водой
Настя Каменских (фото: instagram.com/kamenskux)

Певица похвасталась аппетитными формами на эффектном снимке в бассейне

Настя Каменских не устает восхищать и мотивировать своих поклонников. Певица регулярно делится в сети полезными и вдохновляющими советами, а также демонстрирует свою стройную фигурку. А новым горячим кадром артистка просто-таки взорвала Instagram!

Настя опубликовала яркий снимок, на котором она запечатлена под водой. Певица нырнула ко дну бассейна и плывет, раскинув руки в стороны, а фото сделано сверху.

Из-за развевающихся по спине волос сначала кажется, что звезда обнажена, однако если приглядеться, видно плавки темного цвета. А вот есть ли на Каменских верх от купальника - непонятно.

Настоящая русалочка: Настя Каменских взорвала сеть ярким фото под водой

Настя Каменских заворожила фото на дне бассейна (фото: instagram.com/kamenskux)

"Отдых на воде", - подписала певица публикацию на английском языке.

Сочный кадр вызвал бурю эмоций в комментариях - многие фолловеры сравнили артистку с русалочкой и отметили, что снимок вышел очень красивым.

  • Красотка
  • Русалочка!
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  • Настоящая русалка
  • Без трусов?)
  • Как красивоооо
  • Ти наша красуння
  • что может быть лучше прохладного бассейна в жару!
  • Ноги от ушей! Вы прекрасны
  • Я тоже так хочу
  • Классное фото

Настоящая русалочка: Настя Каменских взорвала сеть ярким фото под водой

Скриншот комментариев

Напомним, ранее Настя Каменских в коротких шортах зарядила мощной мотивацией и призвала любить себя.

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Автор: Lite

Теги Новости Украины Настя Каменскихфигура
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