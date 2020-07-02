Настоящая русалочка: Настя Каменских взорвала сеть ярким фото под водой

Певица похвасталась аппетитными формами на эффектном снимке в бассейне
Настя Каменских не устает восхищать и мотивировать своих поклонников. Певица регулярно делится в сети полезными и вдохновляющими советами, а также демонстрирует свою стройную фигурку. А новым горячим кадром артистка просто-таки взорвала Instagram!
Настя опубликовала яркий снимок, на котором она запечатлена под водой. Певица нырнула ко дну бассейна и плывет, раскинув руки в стороны, а фото сделано сверху.
Из-за развевающихся по спине волос сначала кажется, что звезда обнажена, однако если приглядеться, видно плавки темного цвета. А вот есть ли на Каменских верх от купальника - непонятно.
Настя Каменских заворожила фото на дне бассейна (фото: instagram.com/kamenskux)
"Отдых на воде", - подписала певица публикацию на английском языке.
Сочный кадр вызвал бурю эмоций в комментариях - многие фолловеры сравнили артистку с русалочкой и отметили, что снимок вышел очень красивым.
Скриншот комментариев
Напомним, ранее Настя Каменских в коротких шортах зарядила мощной мотивацией и призвала любить себя.
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Автор: Lite