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Все под силу: "окрыленная" Настя Каменских в коротких шортах зарядила мощной мотивацией

Lite » Новости шоу-бизнеса 01.07.2020 - 16:39
Все под силу: "окрыленная" Настя Каменских в коротких шортах зарядила мощной мотивацией
Настя Каменских (фото: instagram.com/kamenskux)

Певица напоминала о важности любви к себе

Настя Каменских не перестает вдохновлять своих поклонников не только творчеством (недавно артистка, которая успела заскучать за сценой, выступила в Одессе), но и личным опытом и примером. Так, певица напомнила, что любовь начинается с чувства к самому себе и распространяется на окружающих, жизнь и все события, которые в ней случаются.

Певица добавила к мотивирующему тексту не менее атмосферное фото. Она позирует на фоне стены с выложенными мозаикой крыльями, раскинув руки. На певице – белая футболка и удобные шорты. На поясе – сумка-"бананка". Заметно, что звезда отдалась эмоциям, прикрыла глаза и наслаждается момент "окрыленности".

"Love is the answer. С любви к себе начинается любовь к окружающим. В любви ко всему, что нас окружает, лежит гармония и счастье. Только с любовью к тому, чем занимаешься, приходит успех. Любите и пусть любовь вас окрыляет. С ней нам под силу все", - вдохновила поклонников артистка.

Все под силу: &quot;окрыленная&quot; Настя Каменских в коротких шортах зарядила мощной мотивацией

Настя Каменских позировала на фоне атмосферной локации (фото: instagram.com/kamenskux)

Подписчики певицы полностью разделили ее мнение, а также оставили комплименты для звезды, попутно интересуясь, где она сделала яркое и атмосферное фото.

  • Получаю вдохновение от тебя
  • Истина
  • Красиво
  • Круть
  • Красотка
  • Неймовірно
  • Заряд позитивчика на весь день
  • Мудро,жизненно,правильно. Истина
  • Настя, Я с тобой согласна, ты красотка
  • Красивое фото! Где можно его сделать?

Скриншот комментариев

Позже певица разместила фото с цветком, который она держит губами. На портретном снимке она позирует без макияжа и с влажными волосами.

"Где бы вы не были сейчас, побольше наслаждайтесь солнышком, теплыми вечерами, прогулками и создавайте ваши незабываемые моменты! Пусть это лето подарит всем нам самые яркие и теплые воспоминания", – посоветовала она.

Все под силу: &quot;окрыленная&quot; Настя Каменских в коротких шортах зарядила мощной мотивацией

Настя Каменских показала магнетическое летнее фото (фото: instagram.com/kamenskux)

Напомним, что ранее Настя Каменских в оригинальных джинсовых шортах-юбке станцевала зажигательный танец.

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Автор: Lite

Теги Новости Украины Настя Каменских
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