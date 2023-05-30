Чуло все місто. У Мелітополі лунали звуки вибухів

"Потужні вибухи у Мелітополі, які чуло все місто. Уточнюємо деталі", - написав він.

Фото: скріншот

Пізніше Федоров повідомив, що стовб чорного диму було помічено на західному виїзді Мелітополя. Попередньо, в районі захопленого окупантами заводу "Автокольорлит", який ворог перетворив на військову базу.

Водночас влада окупантів заявила, що у місті нібито відпрацювало ППО.

Фото: вибух у Мелітополі (t.me/ivan_fedorov_melitopol)

Ситуація у Мелітополі

Практично відразу після початку повномасштабного вторгнення російські окупанти захопили Мелітополь Запорізької області.

Наразі в Мелітополі можна спостерігати активний розвиток партизанського руху, попри проголошене полювання на його членів, регулярно влаштовують "хлопки" по всьому місту.

Вибухи і "покарання" колаборантів відбуваються із завидною регулярністю, створюючи невпевненість і страх серед співробітників окупаційної влади.

24 травня стало відомо, що окупанти стали стягувати в район Мелітополя важку артилерію. При цьому ЗСУ завдають ворогові серйозної шкоди, а 25 травня навіть змогли знищити один російський винищувач Су-25 під Мелітополем. Ще один такий літак було пошкоджено.