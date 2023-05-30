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Слышал весь город. В Мелитополе раздавались звуки взрывов

Фото: в Мелитополе раздавались звуки взрывов (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Во временно оккупированном Мелитополе прогремел взрыв во вторник вечером, 30 мая. Звуки были слышны во всем городе.

Об этом заявил мэр Мелитополя Иван Федоров, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его сообщение в Telegram .

"Мощные взрывы в Мелитополе, которые слышал весь город. Уточняем детали", – написал он.

Фото: скриншот

Позже Федоров сообщил, что столб черного дыма был замечен на западном выезде Мелитополя. Предварительно, в районе захваченного оккупантами завода "Автоцветлит", который враг превратил в военную базу.

В то же время власти окупантов заявили, что в городе якобы отработало ПВО.

Фото: взрыв в Мелитополе (t.me/ivan_fedorov_melitopol)

Ситуация в Мелитополе

Практически сразу после начала полномасштабного вторжения российские оккупанты захватили Мелитополь Запорожской области.

Сейчас в Мелитополе можно наблюдать активное развитие партизанского движения, несмотря на провозглашенную охоту на его членов, регулярно устраивают "хлопки" по всему городу.

Взрывы и "наказание" коллаборантов происходят с завидной регулярностью, создавая неуверенность и страх среди сотрудников оккупационных властей.

24 мая стало известно, что оккупанты стали стягивать в район Мелитополя тяжелую артиллерию . При этом ВСУ наносят врагу серьезный ущерб, а 25 мая даже смогли уничтожить один российский истребитель Су-25 под Мелитополем . Еще один такой самолет был поврежден.

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МелитопольВойна России против Украины