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Українські військові збили Су-25 росіян під Мелітополем, ще один - пошкоджено

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Четвер 25 травня 2023 20:01
Українські військові збили Су-25 росіян під Мелітополем, ще один - пошкоджено Ілюстративне фото: українські військові збили Су-25 росіян під Мелітополем (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Українські військові сьогодні, 25 травня, змогли знищити одного російського винищувача Су-25 під Мелітополем. Ще один такий літак було пошкоджено.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Національну гвардію України у Facebook.

За інформацією Нацгвардії, росіяни підняли Су-25 на Запорізькому напрямі для того, щоб завдати авіаударів по позиціях українських захисників. У цей час на бойовому чергуванні перебували нацгвардійці, серед яких "Запорізький месник" (він уже збив шість літаків ворога і є Героєм України).

Бійці відпрацювали по ворожих цілях за допомогою переносних ракетних зенітних комплексів.

"В результаті бойової роботи перший літак Су-25 повністю знищений, його пілотові вдалося катапультуватися над тимчасово-окупованою територією, другий літак збив відомий усім "Запорізький месник". Після пострілу ворожий Су-25 був серйозно пошкоджений і змушений зайти на аварійну посадку", - уточнюють у Нацгвардії.

Після цього жителі Мелітополя спостерігали густий стовп диму у районі злітної смуги. Перед цим пролунали глухі вибухи.

Зазначимо, що Мелітополь знаходиться приблизно за 80 кілометрів від лінії фронту. При цьому росіяни останнім часом стали часто застосовувати керовані авіаційні бомби для атак у прифронтових районах.

Українські військові збили Су-25 росіян під Мелітополем, ще один - пошкоджено

Фото: Мелітополь на карті (натисніть, щоб збільшити)

Нагадаємо, 21 травня українські сили протиповітряної оборони знищили російський літак Су-35.

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