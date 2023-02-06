UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Чули в Маріуполі та Урзуфі. В Бердянську повідомляють про вибух

Фото: вибух в Бердянську Запорізької області стався 6 лютого (ілюстрація/GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

У понеділок, 6 лютого, в окупованому Бердянську Запорізької області пролунав вибух. Він був такої сили, що його чули жителі Маріуполя та Урзуфа (Донецька область).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Бердянск Сейчас".

"Бердянська гора, чути гучні вибухи. Навіть у Маріуполі було чути вибух, в Урзуфі теж. Уявляю як бердянці злякалися", - пише Telegram-канал враження місцевих жителів від вибуху.

Через вибух, як розповіли місцеві жителі, у деяких у будинках та квартирах навіть штукатурка посипалася і "ледве шафи не попадали".

Як повідомлялося, гучний вибух було чутно жителям окупованого Бердянська у вівторок, 24 січня. Попередньо там підірвали автомобіль.

Нагадаємо, російські окупанти готуються до оборони аеродрому у Бердянську Запорізької області, який знаходиться майже за 100 кілометрів від лінії фронту.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
БердянськвибухиЗапорожская область