В Бердянську вибухнуло авто відомої колаборантки: фото з місця подій
Гучний вибух було чути жителям окупованого Бердянська у вівторок, 24 січня. Попередньо, там підірвали автомобіль.
Про це повідомлає РБК-Україна з посиланням на Telegram-канали.
За словами очевидців, авто підірвалось на вулиці Руденко в районі п'ятої школи, яка наразі не працює. Попередньо, вибухнуло авто з російськими номерами.
"Вибухнула машина, яка дуже схожа на авто відомої колаборантки Валентини Мамай. Саме Валентина Мамай першою контактувала з окупантами, коли вони зайшли у місто", - сказано в повідомленні.
За даними міського голови Мелітополя Івана Федорова, Мамай все ж таки постраждала в результаті вибуху. Вона знаходиться в місцевій лікарні.
"Вона радо зустрічала окупантів, організовувала псевдореферендум і здавала патріотів Бердянська. Тепер в лікарні - трясеться від страху за своє життя", - написав він.
Нагадаємо, що співробітники Служби безпеки у Харківській області затримали екс-чиновників філії "Укрзалізниці", які допомагали російським військовим перекидати ешелони в Україну.
Під час окупації Куп'янського району Харківської області чоловік вирішив стати "поліцейським" та служити РФ. Після звільнення регіону йому заочно оголосили про підозру, а тепер вдалося його знайти та затримати.
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