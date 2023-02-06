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Слышали в Мариуполе и Урзуфе. В Бердянске сообщают о взрыве

Фото: взрыв в Бердянске Запорожской области произошел 6 февраля (иллюстрация/GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

В понедельник, 6 февраля, в оккупированном Бердянске Запорожской области прогремел взрыв. Он был такой силы, что его слышали жители Мариуполя и Урзуфа (Донецкая область).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Бердянск Сейчас".

"Бердянск гора, слышны громкие взрывы. Даже в Мариуполе было слышно взрыв, в Урзуфе тоже. Представляю как бердянцы испугались", - пишет Telegram-канал впечатления местных жителей от взрыва.

Из-за взрыва, как рассказали местные жители, у некоторых в домах и квартирах даже штукатурка посыпалась и "чуть шкафы не попадали".

Как сообщалось, громкий взрыв был слышен жителям оккупированного Бердянска во вторник, 24 января. Предварительно, там взорвали автомобиль.

Напомним, российские оккупанты готовятся к обороне аэродрома в Бердянске Запорожской области, который находится почти в 100 километрах от линии фронта.

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