Слышали в Мариуполе и Урзуфе. В Бердянске сообщают о взрыве

"Бердянск гора, слышны громкие взрывы. Даже в Мариуполе было слышно взрыв, в Урзуфе тоже. Представляю как бердянцы испугались", - пишет Telegram-канал впечатления местных жителей от взрыва.

Из-за взрыва, как рассказали местные жители, у некоторых в домах и квартирах даже штукатурка посыпалась и "чуть шкафы не попадали".

Как сообщалось, громкий взрыв был слышен жителям оккупированного Бердянска во вторник, 24 января. Предварительно, там взорвали автомобиль.

Напомним, российские оккупанты готовятся к обороне аэродрома в Бердянске Запорожской области, который находится почти в 100 километрах от линии фронта.