Чугуїв атакували понад десяток дронів: постраждали підприємство і навчальний заклад

Нещодавно у ЗМІ була інформація, що в Чугуївській громаді було чути більше десятка вибухів. Очільниця міста підтвердила, що на Чугуїв було спрямовано більше 10 ударних дронів.

"Знову мішенню ворога стало наше місто - більше 10 беспілотників ворог спрямував на Чугуїв. Попередньо постраждало цивільне підприємство та навчальний заклад. На місцях влучень сильна пожежа", - поінформувала Мінаєва.

Вона додала, що наразі екстрені служби вже на місці та вживають відповідних заходів.