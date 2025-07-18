У Чугуєві зафіксували забруднення довкілля через удар РФ по нафтобазі

У Чугуєві Харківської області зафіксували забруднення довкілля нафтопродуктами після атаки російських дронів на місцеву нафтобазу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням Facebook Головного управління Держпродспоживслужби в Харківській області.

Як повідомляється, спеціалістами відділу державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства Чугуївського районного управління Держпродспоживслужби проведено невідкладні заходи, пов’язані з ліквідацією наслідків забруднення довкілля нафтопродуктами в Чугуєві, які сталися після влучання дрона на територію нафтобази.

Фахівці проводять невідкладні заходи згідно з рішенням КТЕБ та НАС від 9 липня:

перевірили прилеглу територію до нафтобази, визначили об’єкти довкілля, на яких необхідно провести лабораторно-інструментальні дослідження;

взяли проби води з Сіверського Донця, ґрунту, атмосферного повітря, питної води з різних джерел;

провели огляд Сіверського Донця, яка протікає поблизу ймовірного місця забруднення - на поверхні річки та на прибережних смугах залишків нафтопродуктів не виявили;

проведений моніторинг стану забезпечення мешканців приватних домоволодінь, які потрапляють в зону потенційного впливу забруднення, якісною питною водою.

"Виконання заходів, направлених на попередження можливих епідемічних ускладнень серед населення та наслідків ймовірного забруднення довкілля триває", - зазначили у Держпродспоживслужбі.