В Чугуеве зафиксировали загрязнение окружающей среды из-за удара РФ по нефтебазе
В Чугуеве Харьковской области зафиксировали загрязнение окружающей среды нефтепродуктами после атаки российских дронов на местную нефтебазу.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой Facebook Главного управления Госпродпотребслужбы в Харьковской области.
Как сообщается, специалистами отдела государственного надзора за соблюдением санитарного законодательства Чугуевского районного управления Госпродпотребслужбы проведены неотложные мероприятия, связанные с ликвидацией последствий загрязнения окружающей среды нефтепродуктами в Чугуеве, которые произошли после попадания дрона на территорию нефтебазы.
Специалисты проводят неотложные мероприятия согласно решению КТЭБ и НАС от 9 июля:
- проверили прилегающую территорию к нефтебазе, определили объекты окружающей среды, на которых необходимо провести лабораторно-инструментальные исследования;
- взяли пробы воды из Северского Донца, почвы, атмосферного воздуха, питьевой воды из разных источников;
- провели осмотр Северского Донца, которая протекает вблизи вероятного места загрязнения - на поверхности реки и на прибрежных полосах остатков нефтепродуктов не обнаружили;
- проведен мониторинг состояния обеспечения жителей частных домовладений, которые попадают в зону потенциального влияния загрязнения, качественной питьевой водой.
"Выполнение мероприятий, направленных на предупреждение возможных эпидемических осложнений среди населения и последствий вероятного загрязнения окружающей среды продолжается", - отметили в Госпродпотребслужбе.
Обстрелы Чугуева
Напомним, утром 18 июля российские оккупанты нанесли удар по Чугуеву. В результате обстрела зафиксированы повреждения и есть пострадавшие.
14 июля российские дроны "Шахед" также ударили по городу Чугуев и нанесли ущерб местному предприятию.
К тому же 11 июля в результате ночной дроновой атаки россиян на Чугуевский район Харьковской области зафиксировано семь попаданий ударных беспилотников типа "Шахед". Пострадала женщина.
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