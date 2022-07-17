В Чугуеве прогремел взрыв: над городом поднялся столб дыма

В Чугуеве Харьковской области сообщают о мощном взрыве. Над одним из районов города поднимается столб дыма.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.

Взрыв прозвучал около 11:30. При этом воздушной тревоги в городе не было.

Напомним, в ночь на 16 июля оккупанты нанесли ракетный удар по Чугуеву. В результате обстрела три человека погибли, еще трое получили ранения.

Кроме того, из-за обстрела в городе произошли значительные разрушения, а также загорелся многоквартирный двухэтажный дом.

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