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У Чугуєві прогримів вибух: над містом піднявся стовп диму

Фото: у Чугуєві Харківської області повідомляють про потужний вибух (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

У Чугуєві Харківської області повідомляють про потужний вибух. Над одним з районів міста піднімається стовп диму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві Telegram-канали.

Вибух пролунав близько 11:30. При цьому повітряної тривоги в місті не було.

Нагадаємо, в ніч на 16 липня окупанти завдали ракетного удару по Чугуєву. В результаті обстрілу три людини загинули, ще троє отримали поранення.

Крім того, через обстріл в місті відбулися значні руйнування, а також загорівся багатоквартирний двоповерховий будинок.

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