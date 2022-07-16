Ракетный удар по Чугуеву: что известно о последствиях

Российские войска нанесли ракетные удары по Чугуеву Харьковской области ночью 16 июля. Вследствие атаки известно о значительных разрушениях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС .

"В результате вражеской атаки в городе произошли значительные разрушения и возник пожар в многоквартирном двухэтажном жилом доме: горели конструктивные материалы дома на площади 40 кв. м", - сказано в сообщении.

Отмечается, что спасатели Харьковского гарнизона и подразделение ГСЧС Луганской области привлекались для ликвидации пожара и проведения аварийно-спасательных работ.