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Ракетный удар по Чугуеву: что известно о последствиях

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Харьковская область, Суббота 16 июля 2022 18:13
Ракетный удар по Чугуеву: что известно о последствиях Фото: оккупанты нанесли ракетные удары по Чугуеву (facebook.com/MNSKHARKIV)
Автор: Елизавета Драбкина

Российские войска нанесли ракетные удары по Чугуеву Харьковской области ночью 16 июля. Вследствие атаки известно о значительных разрушениях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС.

"В результате вражеской атаки в городе произошли значительные разрушения и возник пожар в многоквартирном двухэтажном жилом доме: горели конструктивные материалы дома на площади 40 кв. м", - сказано в сообщении.

Отмечается, что спасатели Харьковского гарнизона и подразделение ГСЧС Луганской области привлекались для ликвидации пожара и проведения аварийно-спасательных работ.

Как сообщалось ранее, оккупанты ночью 16 июля нанесли ракетный удар по Чугуеву. В результате обстрела три человека погибли, еще трое получили ранения.

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