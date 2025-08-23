ua en ru
Сб, 23 серпня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Шоу бізнес Свята Поради Гороскопи Цікаве Спорт
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

"Чудовий шмат золота". Трамп ледь не відібрав у Інфантіно Кубок світу, але обмежився квитком на фінал (відео)

Вашингтон, Субота 23 серпня 2025 13:25
UA EN RU
"Чудовий шмат золота". Трамп ледь не відібрав у Інфантіно Кубок світу, але обмежився квитком на фінал (відео) Фото: Дональд Трамп стане особливим гостем фіналу ЧС-2026 (Getty Images)
Автор: Андрій Костенко

Президент Міжнародної федерації футболу (ФІФА) Джанні Інфантіно завітав до Білого дому з головним футбольним трофеєм – Кубком світу. Під час зустрічі з президентом США Дональдом Трампом не обійшлося без курйозу.

Про деталі зустрічі – розповідає РБК-Україна.

Залишити собі Кубок світу

Інфантіно показував Трампу трофей, який вручають чемпіонам мундіалей. Коли почув несподіване запитання.

"Я можу його залишити собі? Це прекрасний, назвемо його так, шматок золота".

Інфантіно відповів, що Кубок належить лише переможцям ЧС, але Трамп теж є "переможцем", тож може потримати трофей.

Квиток на фінал з символічним номером

Замість трофея, Інфантіно подарував американському лідеру перший квиток на фінальний матч ЧС-2026.

"Перший ряд, перше місце. Номер квитка 45/47 – адже ви 45-й і 47-й президент США", – сказав очільник ФІФА.

Жеребкування ЧС-2026

Під час зустрічі Трамп офіційно оголосив дату жеребкування чемпіонату світу-2026. Воно відбудеться 5 грудня 2025 року у Центрі мистецтва ім. Джона Ф. Кеннеді у Вашингтоні.

Раніше повідомлялося, що жеребкування запланували провести у Лас-Вегасі. Проте Трамп вирішив бути на церемонії особисто, тому зручніше, якщо шоу пройде у столиці США.

ЧС-2026: що відомо

Мундіаль відбудеться з 11 червня до 19 липня 2026 року у США, Канаді та Мексиці. Фінал прийме Іст-Ратерфорд (передмістя Нью-Йорка).

Вперше в історії участь у ЧС візьмуть 48 збірних.

Раніше повідомили, що Україна несподівано змінила місце матчу відбору ЧС-2026.

Також читайте про ідею ФІФА реорганізувати Клубний чемпіонат світу.

Читайте РБК-Україна в Google News
Футбол Чемпіонат світу ФІФА Дональд Трамп
Новини
Повітряні сили ЗСУ втратили винищувач МіГ-29: пілот загинув
Повітряні сили ЗСУ втратили винищувач МіГ-29: пілот загинув
Аналітика
Атомні амбіції Росії. Як санкції та конкуренти можуть зупинити "Росатом"
Дмитро Сидоровкореспондент РБК-Україна Атомні амбіції Росії. Як санкції та конкуренти можуть зупинити "Росатом"