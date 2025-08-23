"Замечательный кусок золота". Трамп едва не отобрал у Инфантино Кубок мира, но ограничился билетом на финал (видео)

Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино посетил Белый дом с главным футбольным трофеем - Кубком мира. Во время встречи с президентом США Дональдом Трампом не обошлось без курьеза.

Оставить себе Кубок мира

Инфантино показывал Трампу трофей, который вручают чемпионам мундиалей. Когда услышал неожиданный вопрос.

"Я могу его оставить себе? Это прекрасный, назовем его так, кусок золота".

Инфантино ответил, что Кубок принадлежит только победителям ЧМ, но Трамп тоже является "победителем", поэтому может подержать трофей.

FIFA President tells Donald Trump:



"Только победители могут держать и трогать этот трофей, последним, кто поднимал этот трофей, был Лионель Месси, и теперь он здесь".



Величайший спортсмен всех времен pic.twitter.com/1WEbqfV89t - L/M Football (@lmfootbalI) 22 августа 2025 г.

Билет на финал с символическим номером

Вместо трофея, Инфантино подарил американскому лидеру первый билет на финальный матч ЧМ-2026.

"Первый ряд, первое место. Номер билета 45/47 - ведь вы 45-й и 47-й президент США", - сказал глава ФИФА.

Жеребьевка ЧМ-2026

Во время встречи Трамп официально объявил дату жеребьевки чемпионата мира-2026. Она состоится 5 декабря 2025 года в Центре искусства им. Джона Ф. Кеннеди в Вашингтоне.

Ранее сообщалось, что жеребьевку запланировали провести в Лас-Вегасе. Однако Трамп решил быть на церемонии лично, поэтому удобнее, если шоу пройдет в столице США.

ЧМ-2026: что известно

Мундиаль состоится с 11 июня по 19 июля 2026 года в США, Канаде и Мексике. Финал примет Ист-Ратерфорд (пригород Нью-Йорка).

Впервые в истории участие в ЧМ примут 48 сборных.