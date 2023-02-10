Чудове джерело кадрів. Кабмін розглядає ветеранів на керівні посади в Крим

В українському уряді обговорюють питання кадрового резерва для роботи в Криму після деокупації пів острова.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал віцепрем'єр-міністра - міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірини Верещук.
Як повідомила Верещук, сьогодні, 10 лютого, було обговорено питання підготовки кадрового резерву для Криму.
"Українські ветерани ідеально підійдуть для управлінських посад у Криму", - заявила вона.
Нагадаємо, що раніше очільниця Мінреінтеграції говорила, що перспектива деокупації Криму засвідчує необхідність вже наразі починати готувати кадри для Криму: правоохоронні органи, працівників юстиції, освітян та інших державних службовців. "Колонізатори мають поїхати, колаборанти будуть відповідати за законом, а відібране росіянами майно буде повернуто законним власникам", - підкреслила віцепрем'єр днями раніше.
Раніше генерал-лейтенант США у відставці Бен Ходжес сказав, що Україна звільнить окупований Росією Крим до кінця серпня 2023 року.
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