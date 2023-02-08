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В Україні почнуть готувати чиновників, котрі будуть працювати в деокупованому Криму

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Україна, Середа 08 лютого 2023 17:05
В Україні почнуть готувати чиновників, котрі будуть працювати в деокупованому Криму Фото: в Україні почнуть готувати чиновників, котрі будуть працювати в деокупованому Криму (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Українські відомства у найближчий час почнуть підготовку кадрового резерву, котрий у подальшому буде працювати у деокупованому Криму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на віцепрем'єр-міністра, міністра з реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірину Верещук.

За її словами, Україні вже зараз необхідно проводити підготовку по роботі в деокупованому Криму. На підготовку кадрів вплинуть такі чинники, як тривала окупація Криму та значна кількість населення, яке піддавалось російській пропаганді.

"Перспектива деокупації Криму свідчить про те, що необхідно починати готувати кадри для Криму вже зараз: правоохоронні органи, працівників юстиції, освітян та інших державних службовців. Найближчим часом відповідні відомства отримають доручення готувати кадровий резерв для Криму", - сказала вона.

Раніше генерал-лейтенант США у відставці Бен Ходжес сказав, що Україна звільнить окупований Росією Крим до кінця серпня 2023 року.

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