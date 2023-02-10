Великолепный источник кадров. Кабмин рассматривает ветеранов на руководящие должности в Крыму

В украинском правительстве обсуждают вопросы кадрового резерва для работы в Крыму после деоккупации полуострова.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram -канал вице-премьер-министра - министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирины Верещук.

"Украинские ветераны идеально подойдут для управленческих должностей в Крыму", - заявила она.

Как сообщила Верещук, сегодня, 10 февраля, обсуждались вопросы подготовки кадрового резерва для Крыма.

Напомним, что ранее глава Минреинтеграции говорила, что перспектива деоккупации Крыма свидетельствует о необходимости уже начинать готовить кадры для Крыма: правоохранительные органы, работников юстиции, педагогов и других государственных служащих. "Колонизаторы должны уехать, коллаборанты будут отвечать по закону, а отобранное россиянами имущество будет возвращено законным владельцам", - подчеркнула вице-премьер днями ранее.

Ранее генерал-лейтенант США в отставке Бен Ходжес сказал, что Украина освободит оккупированный Россией Крым до конца августа 2023 года.

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