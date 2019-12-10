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Москалькова: в заключении в Украине находятся 36 россиян

Новости » Общество     10.12.2019 - 14:31
Москалькова: в заключении в Украине находятся 36 россиян
Фото: Татьяна Москалькова (kremlin.ru)

Список постоянно изменяется

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова после договоренности в Париже по поводу обмена в фомате "всех на всех" сообщила, что у нее на рассмотрении в настоящее время находятся обращения по 36 гражданам РФ, которые находятся в заключении в Украине. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на росСМИ.

Она добавила, что список постоянно изменяется, поскольку люди "иногда освобождаются из мест лишения свободы".

"На сегодняшний день российских граждан, находящихся в заключении в Украине, 36 человек. Но этот список постоянно пополняется или изменяется в меньшую сторону в связи с тем, что люди иногда освобождаются из мест лишения свободы", - сказала Москалькова.

Ранее сообщалось, что самопровозглашенная "Донецкая народная республика" готова к обмену пленными с украинской стороной по новой формуле. Обмен может пройти по формуле "53 на 88", где 53 человека передадут украинской стороне и 88 - представителям временно оккупированных территорий.

Напомним, на вчерашней нормандской встрече президент Украины Владимир Зеленский договорился с российским президентом Владимиром Путиным об обмене "всех на всех" до 31 декабря. По его словам, в рамках первого этапа обмена 72 человека могут вернуться из плена. О политзаключенных в России и Крыму речь пойдет уже позже.

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