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Интервью

Чубаров на сессии ПА ОБСЕ рассказал об экологических проблемах в Крыму после аннексии

НовостиПолитика    09.07.2018 - 16:49
Фото: Рефат Чубаров (mip.gov.ua)
Фото: Рефат Чубаров (mip.gov.ua)

РФ бесконтрольно выкачивает питьевую воду из недр полуострова

Член украинской делегации, депутат Верховной рады Украины Рефат Чубаров на сессии Парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ПА ОБСЕ) рассказал об экологических проблемах в Крыму после аннексии полуострова Россией. Об этом сообщает информационное управление ВР.

"Чубаров остановился на экологических проблемах АР Крым, на котором российские оккупанты бесконтрольно выкачивают питьевую воду из недр, что приводит к засолению земли, упадку сельского хозяйства, разрушению местного ландшафта", - подчеркивается в сообщении.

Указано, что эта ситуация является прямым следствием аннексии полуострова Россией.

"Вся эта ситуация стала прямым следствием пренебрежения международным правом со стороны Российской Федерации, незаконной аннексии АР Крым и города Севастополь, а также развязывания вооруженного конфликта на востоке Украины", - сказано в сообщении.

Кроме того, члены украинской делегации обсудили вопросы сложной экологической ситуации на востоке Украины.

"Особое внимание было сосредоточено на вопросе состояния окружающей среды на Донбассе, которое было чувствительным и актуальным еще до российской агрессии. Но, конечно, она его критически обострила. Ситуация сейчас стремится к катастрофической, очень много проблем", - отметили в информационном управлении ВР.

В частности, сообщалось, что из-за затопления шахт загрязняющие вещества из них, включая и радиоактивные и тяжелые металлы, будут попадать в грунтовые воды, загрязняют реки, что ставит под угрозу снабжение населения питьевой водой.

Кроме того, угрозами окружающей среде являются многочисленные лесные пожары, а также боеприпасы и мины, которые находятся в земле.

Напомним, ПА ОБСЕ поддержала резолюцию о нарушении прав человека в аннексированном Крыму.

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Теги публикации: ОБСЕ, Донбасс, Крым, Чубаров, экологическая катастрофа  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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