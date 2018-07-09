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В ПАСЕ поддержали резолюцию о нарушении прав человека в Крыму

НовостиПолитика    09.07.2018 - 15:06
Фото: Рефат Чубаров (РБК-Украина)
Фото: Рефат Чубаров (РБК-Украина)

Далее указанную резолюцию должна принять парламентская ассамблея ОБСЕ

В Парламентской ассамблее Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе поддержали резолюцию о нарушении прав человека в аннексированном Крыму. Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава Меджлиса крымско-татарского народа Рефат Чубаров.

"Комитет по демократии, правам человека и гуманитарным вопросам только что поддержал проект резолюции ПА ОБСЕ "Продолжающиеся нарушения прав человека и основных свобод в Автономной Республике Крым и городе Севастополе (Украина)", представленный делегацией Украины", - написал он.

 

Фото: заседание комитета ПА ОБСЕ с участием Чубарова (facebook)

По его словам, "за" принятие резолюции проголосовали 35 парламентариев, "против" – 9, "воздержались" – 7 депутатов ассамблеи.

"Дорога к принятию указанной резолюции на пленарном заседании ПА ОБСЕ , которое состоится послезавтра, открыта...", - отметил Чубаров.

 

Комитет по демократии, правам человека и гуманитарным вопросам только что поддержал проект резолюции ПА ОБСЕ "...

Опубліковано Рефатом Чубаровим Понеділок, 9 липня 2018 р.

Напомним, месяц назад ПА ОБСЕ поддержала резолюцию "Укрепление взаимного доверия и сотрудничества во имя мира и процветания в регионе ОБСЕ", среди остального, в которой признается, что "определенные районы Донецкой и Луганской областей" находятся под контролем "русских гибридных сил".

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Теги публикации: ПАСЕ, Крым, права человека  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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