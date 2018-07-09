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Інтерв'ю

Чубаров на сесії ПА ОБСЄ розповів про екологічні проблеми у Криму після анексії

НовиниПолітика    09.07.2018 - 16:49
Фото: Рефат Чубаров (mip.gov.ua)
Фото: Рефат Чубаров (mip.gov.ua)

РФ безконтрольно викачує питну воду з надр півострову

Член української делегації, депутат Верховної ради України Рефат Чубаров на сесії Парламентської асамблеї Організації з безпеки та співробітництва у Європі (ПА ОБСЄ) розповів про екологічні проблеми у Криму після анексії півострову Росією. Про це повідомляє інформаційне управління ВР.

"Чубаров зупинився на екологічних проблемах АР Крим, на якому російські окупанти безконтрольно викачують питну воду з надр, що призводить до засоління землі, занепаду сільського господарства, руйнації місцевого ландшафту", - підкреслюється у повідомленні.

Вказано, що ця ситуація є прямим наслідком анексії півострову Росією.

"Уся ця ситуація стала прямим наслідком нехтування міжнародним правом з боку Російської Федерації, незаконної анексії АР Крим і міста Севастополь, а також розв’язування збройного конфлікту на сході України", - сказано у повідомленні.

Крім того, члени української делегації обговорили питання щодо складної екологічної ситуації на сході України.

"Особливу увагу було зосереджено на питанні стану довкілля на Донбасі, яке було чутливим і актуальним ще до російської агресії. Але, звичайно, вона його критично загострила. Ситуація зараз прямує до катастрофічної, є дуже багато проблем", - наголосили в інформаційному управлінні ВР.

Зокрема, повідомлялося, що через затоплення шахт забруднюючі речовини з них, включаючи й радіоактивні та важкі метали, потраплятимуть у ґрунтові води, забруднюють річки, що ставить під загрозу постачання населенню питної води.

Крім того, загрозами довкіллю є чисельні лісові пожежі, а також боєприпаси та міни, що знаходяться у землі.

Нагадаємо, ПА ОБСЄ підтримала резолюцію про порушення прав людини в анексованому Криму.

Конфлікт на Донбасі загрожує миру і стабільності Європи, - голова ПА ОБСЄ У ПА ОБСЄ підтримали резолюцію про порушення прав людини в Криму
Теги публікації: ОБСЄ, Донбас, Крим, Чубаров, экологическая катастрофа  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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