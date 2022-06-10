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"Чтобы не оттяпали". Лукашенко допустил войну за Западную Украину

Фото: Александр Лукашенко (kremlin.ru)
Автор: Александр Мороз

Власти Беларуси опасаются, что на ее территорию могут якобы зайти западные армии, поэтому не исключена война за Западную Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу лидера белорусского режима Александра Лукашенко.

По его словам, Беларусь остается объектом давления со стороны коллективного Запада.

"Они до сих пор не ушли от цели выровнять фронт, чтобы он проходил: Смоленск-Псков, Смоленск-Брянск-Курск и туда до Ростова. Им надо выровнять фронт", - отметил Лукашенко.

Он добавил, что западные страны якобы могут готовить вторжение.

"А мы, тысячу почти километров, балкон этот, его надо срезать. Это их цель - они перед этим не остановятся, зайдут они с Украины Западной или еще откуда-то. Еще, может, за Западную Украину придется воевать, чтобы не оттяпали. Потому что это для нас смерти подобно, не только для украинцев. Страшные процессы происходят вокруг", - добавил он.

Напомним, ранее Лукашенко заявлял, что Россия якобы не намерена захватывать всю Украину.

Также стало известно, что белорусский диктатор намерен увеличить численность армии до 80 тысяч человек.

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