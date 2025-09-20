ЧС-2025 з волейболу: всі плейофи, півфінали і фінал онлайн

Чемпіонат світу з волейболу серед чоловіків 2025 у Філіппінах виходить на стадію плейоф. 16 найкращих команд світу змагатимуться за медалі турніру.

Коли та де дивитися чемпіонат світу з волейболу повідомляє РБК-Україна .

Плейоф ЧС-2025: що потрібно знати

Стадія плейоф чемпіонату світу з волейболу стартує у суботу, 20 вересня. До боротьби за медалі виходять 16 команд, які посіли перші два місця у своїх групах.

Усього у плейоф заплановані 16 матчів: 1/8 фіналу (вісім поєдинків), чотири чвертьфінальні та два півфінальні матчі. Фінал та матч за третє місце визначать медалістів турніру.

Де дивитися

Платформа "Суспільне Спорт" покаже частину матчів 1/8 та 1/4 фіналу. Повні трансляції стартують з півфіналів.

Розклад прямих трансляцій:

20 вересня, 15:00 - Польща - Канада

21 вересня, 10:30 - Аргентина - Італія

22 вересня, 15:00 - США - Словенія

23 вересня, 10:30 - Туніс - Чехія

24-25 вересня - чвертьфінали (поєдинки визначаться пізніше)

27 вересня, 9:30 та 13:30 - півфінали

28 вересня, 9:30 - матч за третє місце

28 вересня, 13:30 - фінал

Груповий етап: підсумки для України

Збірна України потрапила у групу F разом із Бельгією, Італією та Алжиром. Результати команд:

Україна - Бельгія 0:3

Італія - Алжир 3:0

Україна - Алжир 3:0

Італія - Бельгія 3:2

Бельгія - Алжир 3:0

Італія - Україна 3:0

Таким чином, Українська збірна завершила груповий етап на третьому місці у групі F, поступившись у плейоф Бельгії та Італії.

Фінальні матчі відбудуться на арені SM Mall of Asia Arena у Pasay та Smart Araneta Coliseum у Quezon City, Маніла.

Чемпіонат світу-2025 триватиме з 12 по 28 вересня, і цього року він стане особливо важливим для волейболістів, адже розкриє нових фаворитів та визначить сильнішого на планеті.