ЧМ-2025 по волейболу: все плейофы, полуфиналы и финал онлайн
Чемпионат мира по волейболу среди мужчин 2025 в Филиппинах выходит на стадию плей-офф. 16 лучших команд мира будут соревноваться за медали турнира.
Когда и где смотреть чемпионат мира по волейболу сообщает РБК-Украина.
Плей-офф ЧМ-2025: что нужно знать
Стадия плей-офф чемпионата мира по волейболу стартует в субботу, 20 сентября. В борьбу за медали выходят 16 команд, занявших первые два места в своих группах.
Всего в плей-офф запланированы 16 матчей: 1/8 финала (восемь поединков), четыре четвертьфинальные и два полуфинальных матча. Финал и матч за третье место определят медалистов турнира.
Где смотреть
Платформа "Суспільне Спорт" покажет часть матчей 1/8 и 1/4 финала. Полные трансляции стартуют с полуфиналов.
Расписание прямых трансляций:
- 20 сентября, 15:00 - Польша - Канада
- 21 сентября, 10:30 - Аргентина - Италия
- 22 сентября, 15:00 - США - Словения
- 23 сентября, 10:30 - Тунис - Чехия
- 24-25 сентября - четвертьфиналы (поединки определятся позже)
- 27 сентября, 9:30 и 13:30 - полуфиналы
- 28 сентября, 9:30 - матч за третье место
- 28 сентября, 13:30 - финал
Групповой этап: итоги для Украины
Сборная Украины попала в группу F вместе с Бельгией, Италией и Алжиром. Результаты команд:
- Украина - Бельгия 0:3
- Италия - Алжир 3:0
- Украина - Алжир 3:0
- Италия - Бельгия 3:2
- Бельгия - Алжир 3:0
- Италия - Украина 3:0
Таким образом, Украинская сборная завершила групповой этап на третьем месте в группе F, уступив в плейоф Бельгии и Италии.
Финальные матчи состоятся на арене SM Mall of Asia Arena в Pasay и Smart Araneta Coliseum в Quezon City, Манила.
Чемпионат мира-2025 продлится с 12 по 28 сентября, и в этом году он станет особенно важным для волейболистов, ведь раскроет новых фаворитов и определит сильнейшего на планете.
