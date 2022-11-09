Герой подкастів у 16 змусив Роналдо критикувати Бразилію перед ЧС-2022: хто такий Ендрік

Юний форвард бразильського "Палмейраса" Ендрік Феліпе отримав низку ярликів на зорі кар'єри – від "нового Ромаріо" аж до "нового Пеле" – та вже потрапив на олівець провідних європейських клубів.

Нещодавно керманич збірної Бразилії Тіте оприлюднив фінальну заявку пентакампеонів на чемпіонат світу в Катарі. З розливу зірок гігантських масштабів фахівець змушений був обрати лише 26 виконавців. Звісно, вибір "текніко" не всім припав до душі.

"Чимало людей нарікають на відсутність у заявці Габігола, але якщо і брати якогось одного нападника, хоч і з невеликими шансами зіграти, то я б узяв Ендріка. Я вважаю його хлопцем з дуже великою перспективою, і він вже діє як професіонал. Цей досвід був би для нього неймовірним як для майбутнього збірної", – заявив на своєму каналі в Twitch дворазовий чемпіон світу Роналдо.

Двічі володар "Золотого м'яча" (1997, 2002) протиставив Тіте його старших колег – Паррейру та Сколарі, які взяли на форуми в США і Японії з Південною Кореєю відповідно зовсім юних Роналдо та Кака.

Хто такий Ендрік

Нова перлина бразильського футболу. Дебютував на професіональному рівні щойно 7 жовтня, у 30-му турі місцевої Серії А. У поєдинку проти "Аваї" в 33-му віддав результативну передачу, а проти "Форталези" оформив дубль у 34-му турі. Усього в чемпіонаті Бразилії провів 5 матчів, у яких записав до активу 3 м'ячі та 1 асист.

Ендрік народився в столиці та почав грати в 4-річному віці. Його батько – Дуглас Соуза – завантажував на YouTube нарізки з грою хлопця, намагаючись зацікавити місцеві гранди. Зростаючи в злиднях, Ендрік пообіцяв собі стати професіональним футболістом, щоб забезпечувати свою родину. Завдяки таланту опинився у структурі "Палмейраса" (перехопили в "Сан-Паулу") в 11 років, а доти безробітний батько почав працювати на "зелено-білих" прибиральником.

За п'ять років на юнацькому рівні забив 165 м'ячів за команди "Палмейраса" різних вікових категорій (169 матчів), хоча зазвичай змагався зі старшими хлопцями. Вершиною кар'єри в юніорах стала Копінья-2022 – молодіжний чемпіонат штату Сан-Паулу. Там Ендрік зіграв 7 поєдинків і забив 6 голів, зокрема і у фіналі проти "Сантоса" U-20 (4:0).

Порівнюють із бразильцями-чемпіонами світу, але кумир – європейський "іншопланетянин"

Ендріка називають типовою "дев'яткою" – лівоногим центрфорвардом із потужним ударом. Оглядачі проводять паралелі з Ромаріо та Роналдо. Зараз 173-сантиметровий талант перевершив першого за зростам (167 см), але ще поступається "Феномену" (183 см).

"Я завжди в боротьбі. Я буду наполегливим і намагатимуся забити до останньої хвилини, допоки на полі. Я ніколи не здаюся, я тисну на оборонців, я пробігаю набагато більше за всіх інших на полі", – описав свій стиль сам Ендрік.

Рольовою моделлю для перлини "Палмейраса", однак, не став ані Ромаріо, ані Роналдо. Він рівняється на Кріштіану Роналду. Батько Ендріка розповідав пресі, що син – справжній фанат португальця і намагається наслідувати його навіть у дрібницях на кшталт відмови від татуювань.

"Португалець живе викликами, і Ендрік теж. Йому до вподоби тренуватися, вдосконалюватися щодня. Якось Ендріку запропонували вибрати найкращого з трьох великих футболістів – Роналду, Неймара та Мессі. Він обрав Кріштіану", – зізнався Дуглас Соуза.

На таланта чекають у Європі

Найвідоміший футбольний інсайдер Фабріціо Романо значний відрізок наразі останнього епізоду свого подкасту присвятив майбутньому Ендріка. Інтерес мадридського "Реала" до форварда він порівняв із одержимістю. "Вершкові" вже збирають урожай із ранніх підписань його співвітчизників – Вінісіуса та Родріго, які поступово виходять на головні ролі на "Бернабеу".

Десь поруч і ПСЖ. Спортивний директор парижан Луїс Кампос вніс трансфер бразильця до свого переліку завдань. Його вважають фахівцем із підписання юних талантів заради виведення на міжнародний рівень. Є інтерес і "Челсі" – лондонці зібралися будувати команду майбутнього за прикладом "Реала", який впродовж останніх років робить ставку на підписання молоді.

Давно моніторять виступи Ендріка і в "Барселоні". Та навряд фінансові проблеми каталонців дозволять їм сплатити клаусулу досі 16-річного Ендріка в розмірі 60 млн євро. Не можна забувати і про обмежені хіба небом фінанси "Манчестер Сіті" та "Ньюкасла". Отже, буде цікаво. А на свій Мундіаль Ендрік ще поїде...