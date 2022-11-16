ЧМ-2022: Катар, Эквадор, Сенегал и Нидерланды – превью группы A Мундиаля

Сборные Катара и Эквадора сойдутся в матче-открытие чемпионата мира-2022 в ближайшее воскресенье. За выход в плей-офф турнира они также будут бороться со сборными Сенегала и Нидерландов.

ЧМ-2022, Группа A. Расписание матчей

Катар – Эквадор – 20 ноября, 18:00 ("Эль-Байт", Эль-Хаур)

Сенегал – Нидерланды – 21 ноября, 18:00 ("Эль-Тумама", Доха)

Катар – Сенегал – 25 ноября, 15:00 ("Эль-Тумама", Доха)

Нидерланды – Эквадор – 25 ноября, 18:00 ("Халифа", Эр-Райян)

Эквадор – Сенегал – 29 ноября, 17:00 ("Халифа", Эр-Райян)

Нидерланды – Катар – 29 ноября, 17:00 ("Эль-Байт", Эль-Хаур)

Катар

Рейтинг ФИФА: 50-е место

Лучший результат на чемпионатах мира: –

Главный тренер: Феликс Санчес

Капитан: Хассон Аль-Хайдос

Ведущий игрок: Али Алмоез

Хозяева дебютируют на мировых форумах с большими амбициями. Более полутора десятилетия Катар на государственном уровне готовился к вторжению в элиту планетарного футбола. Местные функционеры взяли за основу "испанскую модель" и длинным риалом заманили на берега Персидского залива целую плеяду красивых и умных пиренейцев.

Один из них – Феликс Санчес. После десяти лет в знаменитой "Ла Масии" – футбольной фабрике "Барселоны" – он прошел в Катаре путь от мультиспортивной академии Aspire к национальной команде. Перед выступлением на ЧМ-2022 испанский специалист уже дважды проявил себя, взяв Кубок Азии со сборной U-19 в 2014 году и Кубок Азии-2019 со взрослой командой.

Сборная Катара в последнее время выходит в формации 3-5-2 (5-3-2). Эта схема позволяет маскировать проблемы в обороне, добавляя стабильности в противостоянии более сильным командам. Слева будет играть Хомам Ахмед, делающий фланг гибким, поскольку одинаково хорошо выглядит и в обороне, и в атаке.

Правый край "бордовых" в свою очередь стал индикатором игровой модели. Если выходит Ро-Ро, то акцент будет на обороне, появляется Мохаммед – упор на атакующие действия. В нападении же наиболее вероятным является появление дуэта форвардов в составе Али и Афифа, которые на двоих оформили 63 гола за сборную Катара.

Эквадор

Рейтинг ФИФА: 44-е место

Лучший результат на чемпионатах мира: 1/8 финала (2006)

Главный тренер: Густаво Альфаро

Капитан: Эннер Валенсия

Ведущий игрок: Мойзес Кайседо

"Триколор" достаточно уверенно завоевал путевку на Мундиаль. Эквадорцы под руководством аргентинского специалиста Густаво Альфаро финишировали 4-ми в квалификации, хотя в последних четырех матчах отбора набрали всего 3 пункта. Зато команда выглядела крайне сильно против Бразилии и Аргентины (2 боевых ничьих и неочевидные поражения).

Теперь сборная Эквадора будет бороться за условное второе место в квартете ЧМ-2022. Альфаро после серии экспериментов, похоже, остановился на схеме 4-3-3. "Бульдог" в центре поля будет защищать четверку защитников от проблем, а впереди будет солировать Микаэль Эстрада (6 мячей в квалификации). 26-летний нападающий никогда не играл в Европе, поэтому получит прекрасную возможность "продать" себя за океан.

В свою очередь ветеран Эннер Валенсия, очевидно, сыграет роль джокера. Но главной звездой этого призыва эквадорской сборной остается Мойзес Кайседо. Хавбек, которому только что исполнился 21, прописался в основе английского "Брайтона" и будет на первых ролях и в сборной. Правда, в средней линии он, вероятнее всего, будет играть левее.

Тем временем роль упомянутого "бульдога" достанется Карлосу Груэсо из скромного немецкого "Аугсбурга". А в линии обороны собрались еще несколько исполнителей с постоянной практикой в ​​Европе (Эступиньян, Инкапье, Пресиадо) и МЛС (Арреага, Паласиос). Чем не претендент на выход в плей-офф Мундиаля?..

Сенегал

Рейтинг ФИФА: 18-е место

Лучший результат на чемпионатах мира: 1/4 финала (2002)

Главный тренер: Алиу Сиссе

Капитан: Калиду Кулибали

Ведущий игрок: Садьо Мане

О футбольном Сенегале широкая общественность узнала в 2002 году. Тогда дебютанты чемпионатов мира сенсационно выступили на турнире в Японии и Южной Корее, стартовав с победы над действующим чемпионом Францией. То поколение "Львов Теранги" дошло до четвертьфинала, где драматично уступило туркам в овертайме. Зато дало весомый опыт Алиу Сиссе.

Ныне он – 46-летний тренер, который во второй раз подряд везет наследников той команды на Мундиаль. На ЧМ-2018 сенегальцы досадно вылетели после группового этапа, уступив Японии по седьмому (!) дополнительному показателю – количеству желтых и красных карточек. Дважды Фортуна так подвести команду Сиссе вряд ли сможет.

Главной проблемой сборной Сенегала перед стартом ЧМ-2022 стало здоровье Садьо Мане. Лидер и главная звезда команды травмировался в матче "Баварии", но все же попал в окончательную заявку "Львов Теранги". Правда, по слухам минимум первый матч планетарного форума он вынужден будет пропустить.

Но даже при отсутствии второго в голосовании за "Золотой мяч" исполнителя Сенегал, вероятнее всего, будет играть по схеме 4-3-3. Звезды здесь будут и впереди, и сзади. Если атакующую тройку должны составить забивные Мане, Сарр и Диа, то в обороне будут царствовать голкипер "Челси" Менди, а его одноклубник Кулибали забетонирует центральную зону вместе с Диалло (РБ "Лейпциг").

Нидерланды

Рейтинг ФИФА: 8-е место

Лучший результат на чемпионатах мира: финал (1974, 1978, 2010)

Главный тренер: Луи ван Гал

Капитан: Вирджил ван Дейк

Ведущий игрок: Мемфис Депай

"Оранье" после провала отбора на ЧМ-2018 снова приехали на Мундиаль. Но из дома главную команду отправили не только с надеждами, но и опасениями. Нестабильные выступления преследуют нидерландцев вот уже 8 лет. На чемпионате мира-2014 они вспыхнули в последний раз, а нынешняя сборная слишком похожа на тот "бронзовый" образец.

Дело не только в персоне главного тренера. Хотя возвращение Луи ван Гала стало настоящей сенсацией. Строгий специалист по прозвищу "Железный тюльпан" оказался палочкой-выручалочкой Нидерландов. Сверхопытный наставник привел своих подопечных из непростой квалификационной группы, оставив позади крепких турок и норвежцев.

Тренерский путь ван Гала достоин отдельной киноленты или даже драматического сериала. Он бросил вызов самому Йохану Кройфу и завоевал право на существование собственной футбольной философии. Нидерландец шокировал всех перерождением сборной на ЧМ-2014 и вернул моду на игру с тремя защитниками. Теперь все ждут новых "изюминок" из Амстердама.

Главный недостаток команды – отсутствие звезд мирового уровня, кроме разве что ван Дейка. Да, дде Лигт выступает за "Баварию", а де Йонг и Депай выходят в составе "Барселоны", но всех их болельщики, обозреватели, а иногда и тренеры радостно делают козлами отпущения, когда что-то идет не так. Ван Гал, очевидно, попытается превратить их спортивную злость от такого положения вещей в свершения на полях Катара.

Прогноз РБК-Украина Sport для группы A

Сборная Нидерландов стала фаворитом квартета. В пользу "оранжевых" статус исторического гранда и лучший подбор исполнителей. Повезло и с календарем. В стартовом туре подопечные ван Гала сыграют против Сенегала без травмированного Мане.

В свою очередь с хозяевами, к которым всегда благосклонны судьи, они встретятся в финальный игровой день. К тому времени нидерландцы могут гарантировать выход из группы. На бумаге претендентами на вторую путевку в 1/8 финала смотрятся Эквадор и Сенегал. Обе команды можно назвать "тренерскими", так что ключевым станет их очное противостояние.

Для Катара подготовили роль аутсайдера. Но на турнирах масштаба чемпионата мира важной составляющей является симпатия Фортуны. Неожиданная победа на старте с потенциальной ничьей с Нидерландами, которым уже ничего не нужно, в последнем туре, нивелируют все пророчества перед Мундиалем.