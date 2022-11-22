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ЧМ-2022: Бразилия, Сербия, Швейцария и Камерун – превью группы G Мундиаля

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Вакра, Вторник 22 ноября 2022 10:55
ЧМ-2022: Бразилия, Сербия, Швейцария и Камерун – превью группы G Мундиаля Фото: Сборные Бразилии и Сербии – давние знакомые (facebook.com/fifaworldcup)
Автор: Антон Федорцив

На две путевки в 1/8 финала чемпионата мира в Катаре на всех претендуют сборные Бразилии, Сербии, Швейцарии и Камеруна.

Знакомство с участниками квартета G Мундиаля этого года – в материале РБК-Украина.

ЧМ-2022, Группа G. Расписание матчей

Швейцария – Камерун – 24 ноября, 12:00 ("Эль-Джануб", Вакра)

Бразилия – Сербия – 24 ноября, 21:00 ("Лусаил Айконик", Лусаил)

Камерун – Сербия – 28 ноября, 12:00 ("Эль-Джануб", Вакра)

Бразилия – Швейцария – 28 ноября, 18:00 ("Истад 974", Доха)

Сербия – Швейцария – 2 декабря, 21:00 ("Истад 974", Доха)

Камерун – Бразилия – 2 декабря, 21:00 ("Лусаил Айконик", Лусаил)

ЧМ-2022: Бразилия, Сербия, Швейцария и Камерун – превью группы G Мундиаля

Бразилия

Рейтинг ФИФА: 1-е место

Лучший результат на чемпионатах мира: чемпион (1958, 1962, 1970, 1994, 2002)

Главный тренер: Тите

Капитан: Тьягу Силва

Ведущий игрок: Неймар

Лидер рейтинга ФИФА среди сборных по праву получил статус первого фаворита Мундиаля. Рекордсмены по количеству трофеев стремятся завоевать 6-й Кубок мира в истории. Прочная в обороне и феерическая в атаке команда собралась встать рядом с выдающимися предшественниками. В этом году как раз прошло 20 лет с момента последнего чемпионства.

Наставник пентакампеонов Тите полагается на схему 4-2-3-1, чтобы вмонтировать в основной состав всю россыпь звезд с бразильскими паспортами. Неймар, Винисиус, Ришарлисон, Рафинья, Габриэл Жезус и другие способны делать разницу, что может оказать решающее влияние на ЧМ-2022. А еще из глубины поля роскошно их дополняют креативные Бруно Гимараес и Лукас Пакета.

ЧМ-2022: Бразилия, Сербия, Швейцария и Камерун – превью группы G Мундиаля

Зато в линии обороны сборной Бразилии настоящие глыбы – Тьягу Силва, Маркиньос, вероятно, сильнейшая пара конкурентов за место в воротах Алиссон-Эдерсон. И хотя на флангах пока нет фигур масштаба Кафу и Роберто Карлоса, но отсутствие исполнителей такого профиля ребята Тите компенсируют другим.

В случае с Бразилией целесообразно взглянуть на всю турнирную сетку вплоть до финала. После победы в группе пентакампеоны потенциально встретят на своем пути Уругвай, Испанию, Аргентину и Францию ​​в финале. Конечно, реальность хоть немного, да будет отличаться, но даже такой список топ-соперников этой сборной одолеть по силам.

ЧМ-2022: Бразилия, Сербия, Швейцария и Камерун – превью группы G Мундиаля

Сербия

Рейтинг ФИФА: 21-е место

Лучший результат на чемпионатах мира: 1/8 финала (1998)

Главный тренер: Драган Стойкович

Капитан: Душан Тадич

Ведущий игрок: Александар Митрович

Для нейтральных в случае ЧМ-2022 украинских болельщиков Сербия будет соревноваться со сборной Ирана за воображаемый приз антипатий. Хотя относительно футбольной составляющей к балканцам вопросов нет. "Орлы", кажется, получили новое, способное к свершениям, "золотое поколение" и должны побороться за первый выход в плей-офф.

В союзе с черногорцами и под громким названием "Югославия" в основном сербские футболисты драматически проиграли в 1/8 финала Мундиаля-1998. Символично, что капитаном той сборной был Драган Стойкович – нынешний наставник национальной команды. Теперь он стремится с новыми звездами сделать то, что не удалось Михайловичу, Юговичу, Станковичу и Миятовичу.

ЧМ-2022: Бразилия, Сербия, Швейцария и Камерун – превью группы G Мундиаля

Главный тренер сербов стал адептом игры в три центрбека. Эта схема призвана перегружать центр поля и "растягивать" соперника в ширину благодаря активным флангам с Андреей Живковичем и Филипом Костичем. Компенсировать их атакующие порывы должны двое центрхахов. Такая буферная зона предоставила возможность для игры сразу двух "десяток" – Душана Тадича и Сергея Милинковича-Савича.

Стойкович, однако, не перестал экспериментировать. Иногда схема сборной Сербии приобретает очертания 3-4-1-2, где играет только один "фантазиста". В свою очередь, дуэт форвардов в составе Александара Митровича и Душана Влаховича может создать неприятности любой обороне. По сравнению с ЧМ-2018 сербский орешек стал крепче.

ЧМ-2022: Бразилия, Сербия, Швейцария и Камерун – превью группы G Мундиаля

Швейцария

Рейтинг ФИФА: 15-е место

Лучший результат на чемпионатах мира: четвертьфинал (1934, 1938, 1954)

Главный тренер: Мурат Якин

Капитан: Гранит Джака

Ведущий игрок: Джердан Шакири

Швейцарская сборная в этом году переживет эффект дежавю. Второй раз подряд на групповом этапе Мундиаля соперниками альпийцев станут команды Бразилии и Сербии. Воспоминания о противостоянии с ними на ЧМ-2018 у швейцарцев приятные – боевая ничья с пентакампеонами и эмоциональная волевая победа над балканцами с голами выходцев из Косово.

Команда Мурата Якина на чемпионате мира в Катаре будет стремиться к снятию проклятия 1/8 финала. Из последних четырех выступлений на планетарных форумах трижды Швейцария прекращала борьбу именно в первом раунде плей-офф. Еще однажды A-Team не одолела групповой этап.

ЧМ-2022: Бразилия, Сербия, Швейцария и Камерун – превью группы G Мундиаля

С момента назначения в августе прошлого года рулевой сборной предпочитает формацию 4-2-3-1. На катарских полях она будет основной. Альтернативы между очевидным и неочевидным – популярные ныне построения с тремя центрбеками и "ромб" в 4-4-2 (4-1-2-1-2). Главный "помощник" Якина – универсализм лидеров во главе с Гранитом Джакой.

Хавбек лондонского "Арсенала" сформировал центральную ось сборной Швейцарии вместе с Ремо Фройлером, а за креатив будет отвечать Джердан Шакири. Хорошая фирма этой тройки исполнителей важнее имен в центре атаки. Главный же кадровый вызов – нехватка альтернативы на флангах обороны. Поэтому избегание травм в списке целей.

ЧМ-2022: Бразилия, Сербия, Швейцария и Камерун – превью группы G Мундиаля

Камерун

Рейтинг ФИФА: 43-е место

Лучший результат на чемпионатах мира: четвертьфинал (1990)

Главный тренер: Ригобер Сонг

Капитан: Венсfн Абубакар

Ведущий игрок: Эрик Максим Чупо-Мотинг

Каждый новый призыв сборной Камеруна сравнивают с командой образца ЧМ-1990. Сенсационный поход тогдашнего поколения во главе с Роже Милла драматически остановился в четвертьфинале. По инерции африканцы еще выходили на Мундиаль трижды подряд, но хотя бы одолеть групповой этап так и не сумели. Но грезят этим успехом до сих пор.

2022-й год "Неукротимые львы" начали с бронзовых медалей на домашнем Кубке африканский наций. Во время турнира местная легенда Ригобер Сонг (экс-защитник "Ливерпуля" и "Вест Хэма") во главе сборной чередовал схемы 4-3-3 и 4-4-2 с преобладанием первой. Но теперь назрели перемены, спровоцированные одним исполнителем.

ЧМ-2022: Бразилия, Сербия, Швейцария и Камерун – превью группы G Мундиаля

Эрик Максим Чупо-Мотинг из-за травм звезд неожиданно стал лидером атак мюнхенской "Баварии". Уроженец Гамбурга уже на пороге самого результативного сезона в карьере, оформив 11 мячей в составе "ротен" (16 матчей). Игнорировать такие бомбардирские подвиги – преступление, так что нападающий либо сыграет в центре, либо будет атаковать из глубины.

Есть свои герои и позади. Тот же Андре-Франк Замбо Ангисса стал ведущим исполнителем мчащегося к первому за более чем три десятилетия Скудетто "Наполи". Тем временем вратарь Андре Онана вытеснил из основы миланского "Интера" ветерана Хандановича. А вот другим защитникам еще нужно подтянуть уровень...

ЧМ-2022: Бразилия, Сербия, Швейцария и Камерун – превью группы G Мундиаля

Прогноз РБК-Украина Sport для группы G

Безусловным фаворитом квартета, как и всего чемпионата, стала Бразилия. Пентакампеоны должны набирать 9 очков в группе, несмотря на сопротивление соперников. В свою очередь швейцарцы и сербы будут конкурировать за вторую путевку в плей-офф.

Итог этого противостояния, прежде всего, будет зависеть от кадров. ЧМ-2022, по всей видимости, станет самым грандиозным в плане микротравм и серьезных повреждений, а в составе обеих команд есть позиции с безальтернативными исполнителями. Тем временем Камерун попытается воспользоваться недооценкой соперников.

К слову, накануне опубликовали превью группы F ЧМ-2022 со сборными Бельгии, Канады, Марокко и Хорватии.

Напомним, что ранее появилось превью группы E ЧМ-2022 со сборными Испании, Коста-Рики, Германии и Японии.

К слову, на прошлой неделе подготовили превью группы D ЧМ-2022 со сборными Франции, Австралии, Дании и Туниса.

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