Чрезвычайное, а не военное: СБУ сделало заявление о введении ЧП в Украине

"Обращаем ваше внимание - введение чрезвычайного положения не означает, что жизнь граждан усложнится, а все предусмотренные законом механизмы будут сразу применены. Ведь каждый регион Украины имеет свою специфику безопасности", - говорится в заявлении.

В ведомстве уверяют, что нет никаких оснований для нагнетания ситуации и распространения фейков.

"Речь идет о введении именно чрезвычайного, а не военного положения. Как только в этом не будет необходимости, он будет отменен. Пока нет оснований для тревоги. Идет максимально слаженная работа для наиболее эффективной защиты нашей страны и вашей безопасности", - отмечают в СБУ.

Там добавляют, что введение чрезвычайного положения в стране предоставляет дополнительные инструменты для их нейтрализации, улучшения защиты объектов критической инфраструктуры и общественного порядка, недопущения диверсий, противодействия другим проявлениям гибридной войны.

Чрезвычайное положение в Украине