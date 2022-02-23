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Чрезвычайное, а не военное: СБУ сделало заявление о введении ЧП в Украине

Автор: Мария Кучерявец

В Службе безопасности Украины заявили, что введение чрезвычайного положения в Украине является необходимым и не отразится на повседневной жизни граждан. При этом никаких оснований для тревоги нет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу СБУ в Facebook.

"Обращаем ваше внимание - введение чрезвычайного положения не означает, что жизнь граждан усложнится, а все предусмотренные законом механизмы будут сразу применены. Ведь каждый регион Украины имеет свою специфику безопасности", - говорится в заявлении.

В ведомстве уверяют, что нет никаких оснований для нагнетания ситуации и распространения фейков.

"Речь идет о введении именно чрезвычайного, а не военного положения. Как только в этом не будет необходимости, он будет отменен. Пока нет оснований для тревоги. Идет максимально слаженная работа для наиболее эффективной защиты нашей страны и вашей безопасности", - отмечают в СБУ.

Там добавляют, что введение чрезвычайного положения в стране предоставляет дополнительные инструменты для их нейтрализации, улучшения защиты объектов критической инфраструктуры и общественного порядка, недопущения диверсий, противодействия другим проявлениям гибридной войны.

Чрезвычайное положение в Украине

Отметим, сегодня СНБО принял решение ввести чрезвычайное положение по всей Украине, кроме Донецкой и Луганской областей. Теперь решение за парламентом.

Как сообщили РБК-Украина, сегодня Верховная рада рассмотрит введение чрезвычайного положения в Украине во время внеочередного заседания.

Кроме того, оперативный штаб Киева вынесет решение по введению чрезвычайного положения в городе.

Подробнее о том, какие ограничения вводятся в случае чрезвычайного положения - в материале РБК-Украина.

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