Надзвичайний, а не воєнний: СБУ зробило заяву щодо введення НС в Україні

У Службі безпеки України заявили, що введення надзвичайного стану в Україні є необхідним та не відобразиться на повсякденному житті громадян. При цьому жодних підстав для тривоги немає.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку СБУ у Facebook.
"Звертаємо вашу увагу - введення надзвичайного стану не означає, що життя громадян ускладниться, а всі передбачені законом механізми одразу будуть застосовані. Адже кожен регіон України має свою безпекову специфіку", - йдеться в заяві.
У відомстві запевняють, що немає жодних підстав для нагнітання ситуації та поширення фейків.
"Мова йде про введення саме надзвичайного, а не воєнного стану. Як тільки у цьому не буде необхідності, його буде скасовано. Наразі немає підстав для тривоги. Іде максимально злагоджена робота для найбільш ефективного захисту нашої країни та вашої безпеки", - зазначають в СБУ.
Там додають, що введення надзвичайного стану в країні надає додаткові інструменти для їх нейтралізації, покращення захисту об’єктів критичної інфраструктури та громадського порядку, недопущення диверсій, протидії іншим проявам гібридної війни.
Зазначимо, сьогодні РНБО ухвалило рішення ввести надзвичайний стан по всій Україні, крім Донецької та Луганської областей. Тепер рішення за парламентом.
Як повідомили РБК-Україна, сьогодні Верховна рада розгляне введення надзвичайного стану в Україні під час позачергового засідання.
Крім того, оперативний штаб Києва винесе рішення щодо введення надзвичайного стану в місті.
Детальніше про те, які обмеження вводяться в разі надзвичайного стану - в матеріалі РБК-Україна.