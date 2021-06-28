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Чрезвычайный уровень угрозы. Украинцев предупредили о пожарной опасности

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Украина, Понедельник 28 июня 2021 12:42
Чрезвычайный уровень угрозы. Украинцев предупредили о пожарной опасности Фото: в Украине сегодня объявили чрезвычайный уровень пожарной опасности dsns.gov.ua)
Автор: Андрей Василюк

В некоторых областях Украины 28 июня наблюдается повышенный уровень пожарной опасности. Спасатели объявили чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.

"По информации Укргидрометцентра, 28 июня в восточной части, Тернопольской, Киевской, Полтавской, Хмельницкой области будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности", - говорится в сообщении.

В понедельник, 28 июня, в Украине ожидается ухудшение погодных условий. Кроме западных и большинства южных областей, ожидаются грозы.

Киеве и области ожидаются грозы. Синоптики объявили первый уровень опасности.

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