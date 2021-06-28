Грозы, град и усиление ветра: украинцев предупредили об ухудшении погоды

В понедельник, 28 июня, в Украине ожидается ухудшение погодных условий. Синоптики прогнозируют грозы, град и усильный ветер.

Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Так, сегодня в Украине, кроме западных и большинства южных областей, ожидаются грозы.

В то же время в восточной части в отдельных районах синоптики прогнозируют град и сильный ветер до 15-20 метров на секунду.

При этом в Киеве и области ожидаются грозы. Синоптики объявили первый уровень опасности.