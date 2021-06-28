Надзвичайний рівень загрози. Українців попередили про пожежну небезпеку
Фото: в Україні сьогодні оголосили надзвичайний рівень пожежної небезпеки (dsns.gov.ua)
У деяких областях України 28 червня спостерігається підвищений рівень пожежної небезпеки. Рятувальники оголосили надзвичайний рівень пожежної небезпеки.
Про це повідомляє прес-служба ДСНС України.
"За інформацією УкрГідрометцентру, 28 червня у східній частині, Тернопільській, Київській, Полтавській, Хмельницькій області переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки", - йдеться в повідомленні.
У понеділок, 28 червня, в Україні очікується погіршення погодних умов. Крім західних і більшості південних областей, очікуються грози.
Києві та області очікуються грози. Синоптики оголосили перший рівень небезпеки.