Чрезвычайное положение в Украине: как будут действовать органы МВД

Верховная рада на внеочередном заседании 23 февраля планирует ввести в Украине чрезвычайное положение . Министерство внутренних дел опубликовало меры, которые будут приняты подразделениями в этих условиях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook МВД Украины.

В условиях чрезвычайного положения органы МВД Украины будут в Винницкой, Донецкой, Запорожской, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Херсонской и Черниговской областях принимать следующие меры:

Напомним, сегодня вечером Рада проводит два внеочередных заседания. На первом парламент увеличил бюджет сектора обороны и перешел в режим работы в условиях чрезвычайного положения.

Отметим, ранее секретарь СНБО Алексей Данилов рассказал, что в Украине может быть введен ряд ограничений в связи с введением ЧП.