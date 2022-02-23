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Чрезвычайное положение в Украине: как будут действовать органы МВД

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Киев, Среда 23 февраля 2022 21:34
Чрезвычайное положение в Украине: как будут действовать органы МВД Фото: действия МВД Украины в условиях чрезвычайного положения (facebook.com/patrolpolice.gov.ua)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Верховная рада на внеочередном заседании 23 февраля планирует ввести в Украине чрезвычайное положение. Министерство внутренних дел опубликовало меры, которые будут приняты подразделениями в этих условиях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook МВД Украины.

В условиях чрезвычайного положения органы МВД Украины будут в Винницкой, Донецкой, Запорожской, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Херсонской и Черниговской областях принимать следующие меры:

  • формировать списки иностранцев и лиц без гражданства;
  • перейдут на круглосуточный режим работы;
  • разработают алгоритм отключения серверного и телекоммуникационного оборудования центра обработки данных МВД;
  • подразделения Национальной полиции переводятся на усиленный режим работы;
  • будет проведено уточнение планов эвакуации населения из районов возможных боевых действий;
  • в готовность к использованию приводят защитные сооружения гражданского населения;
  • усиливается охрана органов государственной власти и объектов критической инфраструктуры.

Фото: действия МВД Украины в условиях чрезвычайного положения (facebook.com/mvs.gov.ua)

Напомним, сегодня вечером Рада проводит два внеочередных заседания. На первом парламент увеличил бюджет сектора обороны и перешел в режим работы в условиях чрезвычайного положения.

Отметим, ранее секретарь СНБО Алексей Данилов рассказал, что в Украине может быть введен ряд ограничений в связи с введением ЧП.

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