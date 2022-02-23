Чрезвычайное положение в Украине: как будут действовать органы МВД
Верховная рада на внеочередном заседании 23 февраля планирует ввести в Украине чрезвычайное положение. Министерство внутренних дел опубликовало меры, которые будут приняты подразделениями в этих условиях.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook МВД Украины.
В условиях чрезвычайного положения органы МВД Украины будут в Винницкой, Донецкой, Запорожской, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Херсонской и Черниговской областях принимать следующие меры:
- формировать списки иностранцев и лиц без гражданства;
- перейдут на круглосуточный режим работы;
- разработают алгоритм отключения серверного и телекоммуникационного оборудования центра обработки данных МВД;
- подразделения Национальной полиции переводятся на усиленный режим работы;
- будет проведено уточнение планов эвакуации населения из районов возможных боевых действий;
- в готовность к использованию приводят защитные сооружения гражданского населения;
- усиливается охрана органов государственной власти и объектов критической инфраструктуры.
Фото: действия МВД Украины в условиях чрезвычайного положения (facebook.com/mvs.gov.ua)
Напомним, сегодня вечером Рада проводит два внеочередных заседания. На первом парламент увеличил бюджет сектора обороны и перешел в режим работы в условиях чрезвычайного положения.
Отметим, ранее секретарь СНБО Алексей Данилов рассказал, что в Украине может быть введен ряд ограничений в связи с введением ЧП.