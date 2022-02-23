Надзвичайний стан в Україні: як діятимуть органи МВС
Верховна рада на позачерговому засіданні 23 лютого планує запровадити в Україні надзвичайний стан. Міністерство внутрішніх справ опублікувало заходи, які будуть прийняті підрозділами в цих умовах.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook МВС України.
В умовах надзвичайного стану органи МВС України будуть у Вінницькій, Донецькій, Запорізькій, Луганській, Миколаївській, Одеській, Сумській, Харківській, Херсонській та Чернігівській областях вживати таких заходів:
- формувати списки іноземців та осіб без громадянства;
- перейдуть на цілодобовий режим роботи;
- розроблять алгоритм відключення серверного та телекомунікаційного обладнання центру обробки даних МВС;
- підрозділи Національної поліції переводяться на посилений режим роботи;
- буде проведено уточнення планів евакуації населення з районів можливих бойових дій;
- у готовність до використання призводять захисні споруди цивільного населення;
- посилюється Охорона органів державної влади та об'єктів критичної інфраструктури.
Фото: дії МВС України в умовах надзвичайного стану (facebook.com/mvs.gov.ua)
Нагадаємо, сьогодні ввечері Рада проводить два позачергових засідання. На першому парламент збільшив бюджет сектору оборони і перейшов в режим роботи в умовах надзвичайного стану.
Зазначимо, раніше секретар РНБО Олексій Данилов розповів, що в Україні може бути введено ряд обмежень у зв'язку з введенням НП.