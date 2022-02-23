ru ua
Ср, 23 лютого News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Надзвичайний стан в Україні: як діятимуть органи МВС

Новость на русском →
Київ, Середа 23 лютого 2022 21:34
Надзвичайний стан в Україні: як діятимуть органи МВС Фото: дії МВС України в умовах надзвичайного стану (facebook.com/patrolpolice.gov.ua)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Верховна рада на позачерговому засіданні 23 лютого планує запровадити в Україні надзвичайний стан. Міністерство внутрішніх справ опублікувало заходи, які будуть прийняті підрозділами в цих умовах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook МВС України.

В умовах надзвичайного стану органи МВС України будуть у Вінницькій, Донецькій, Запорізькій, Луганській, Миколаївській, Одеській, Сумській, Харківській, Херсонській та Чернігівській областях вживати таких заходів:

  • формувати списки іноземців та осіб без громадянства;
  • перейдуть на цілодобовий режим роботи;
  • розроблять алгоритм відключення серверного та телекомунікаційного обладнання центру обробки даних МВС;
  • підрозділи Національної поліції переводяться на посилений режим роботи;
  • буде проведено уточнення планів евакуації населення з районів можливих бойових дій;
  • у готовність до використання призводять захисні споруди цивільного населення;
  • посилюється Охорона органів державної влади та об'єктів критичної інфраструктури.

Фото: дії МВС України в умовах надзвичайного стану (facebook.com/mvs.gov.ua)

Нагадаємо, сьогодні ввечері Рада проводить два позачергових засідання. На першому парламент збільшив бюджет сектору оборони і перейшов в режим роботи в умовах надзвичайного стану.

Зазначимо, раніше секретар РНБО Олексій Данилов розповів, що в Україні може бути введено ряд обмежень у зв'язку з введенням НП.

Читайте РБК-Україна в Google News
Міністерство внутрішніх справ України Надзвичайний стан Вторгнення Росії до України
NEWS
Війська РФ на кордоні і надзвичайний стан. Що відбувається в Україні сьогодні: онлайн
Війська РФ на кордоні і надзвичайний стан. Що відбувається в Україні сьогодні: онлайн
DAILY
Шлях ескалації. Що чекає Україну після нового ультиматуму Путіна
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Шлях ескалації. Що чекає Україну після нового ультиматуму Путіна