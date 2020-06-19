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Чрезвычайная угроза региону: в Пентагоне отреагировали на провокации КНДР

Новости » В мире     19.06.2020 - 05:01
Чрезвычайная угроза региону: в Пентагоне отреагировали на провокации КНДР
Фото: флаг КНДР (wikimedia.org)

США находятся в тесном контакте с Сеулом, чтобы обеспечить готовность к отражению любых провокаций

Недавние провокации КНДР против Южной Кореи подтверждают, что Пхеньян продолжает представлять чрезвычайную угрозу для региона. В связи с этим Вашингтон находится в тесном контакте с Сеулом, чтобы обеспечить готовность к отражению любых типов угроз и провокаций.

Об этом заявил исполняющий обязанности помощника министра обороны США по вопросам безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе Дэвид Хелви, сообщает агентство Yonhap.

"Как нам напомнили в последние дни, Северная Корея продолжает представлять чрезвычайную угрозу для региона и требует нашей постоянной бдительности. Трудно сказать, что произойдет в ближайшие дни и недели, но я думаю, что важно сказать, что мы остаемся бдительными в отношении любых типов угроз и провокаций", - отметил Хелви.

Кроме того, источник Yonhap в южнокорейском МИД сообщил, что специальный представитель МИД Республики Корея по вопросам мира и безопасности на Корейском полуострове Ли До Хун и заместитель госсекретаря США Стивен Биган обсудили в Вашингтоне напряженность в регионе после того, как Северная Корея взорвала межкорейский офис связи в Кэсоне и выступила с угрозами в адрес Сеула.

Напомним, что Северная Корея объявила о введении военных в район Кэсона на границе с Южной Кореей.

Ранее Северная Корея взорвала межкорейское отделение связи в пограничном городе Кэсон.

Также Пхеньян пригрозил Южной Корее применить армию из-за распространения южанами листовок в адрес лидера КНДР.

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Автор: Надежда Собенко

Теги Новости Украины КНДРЮжная Корея
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