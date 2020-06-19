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Надзвичайна загроза регіону: в Пентагоні відреагували на провокації КНДР

Новини » В світі     19.06.2020 - 05:01
Надзвичайна загроза регіону: в Пентагоні відреагували на провокації КНДР
Фото: прапор КНДР (wikimedia.org)

США знаходяться в тісному контакті з Сеулом, щоб забезпечити готовність до відбиття будь-яких провокацій

Недавні провокації КНДР проти Південної Кореї підтверджують, що Пхеньян продовжує становити надзвичайну загрозу для регіону. У зв'язку з цим Вашингтон перебуває в тісному контакті з Сеулом, щоб забезпечити готовність до відбиття будь-яких типів загроз і провокацій.

Про це заявив виконувач обов'язкыв помічника міністра оборони США з питань безпеки в Індо-Тихоокеанському регіоні Девід Хелвы, повідомляє агентство Yonhap.

"Як нам нагадали в останні дні, Північна Корея продовжує становити надзвичайну загрозу для регіону і потребує нашої постійної пильності. Важко сказати, що відбудеться в найближчі дні і тижні, але я думаю, що важливо сказати, що ми залишаємося пильними стосовно будь-яких типів погроз і провокацій", - зазначив Хелві.

Крім того, джерело Yonhap в південнокорейському МЗС повідомило, що спеціальний представник МЗС Республіки Корея з питань миру і безпеки на Корейському півострові Лі До Хун і заступник держсекретаря США Стівен Біган обговорили у Вашингтоні напруженість в регіоні після того, як Північна Корея зірвала міжкорейський офіс зв'язку в Кесоні і виступила з погрозами на адресу Сеула

Нагадаємо, що Північна Корея оголосила про введення військових в район Кесона на кордоні з Південною Кореєю.

Раніше Північна Корея зірвала межкорейское відділення зв'язку в прикордонному місті Кесон.

Пхеньян пригрозив Південній Кореї застосувати армію через поширення жителями півдня листівок на адресу лідера КНДР.

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Автор: Надія Собенко

Теги Новини України КНДРЮжная Корея
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