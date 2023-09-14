На чотирьох українських АЕС провели ротації місій МАГАТЕ

На чотирьох атомних електростанціях України відбулися ротації місій МАГАТЕ, які ввели для моніторингу за станом безпеки на станціях в умовах повномасштабної війни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державна інспекція ядерного регулювання України .

Зазначається, що ротацію експертів постійних моніторингових місій Міжнародного агентства з атомної енергії провели на ВП "Рівненська АЕС", ВП "Південноукраїнська АЕС", ВП "Хмельницька АЕС" ще минулого тижня.

А цього тижня пройшла ротація експертів постійної моніторингової місії на ДСП "Чорнобильська АЕС".

МАГАТЕ в Україні

Після повномасштабного вторгнення Росії МАГАТЕ створило постійні представництва на всіх українських АЕС. Спеціалісти постійно контролюють їх стан та норми безпеки.

При цьому російські військові перешкоджають роботі місії МАГАТЕ на захопленій Запорізькій АЕС. Зокрема, вони вже двічі мінували шлях спостерігачів МАГАТЕ.

Додамо, що МАГАТЕ неодноразово знаходило протипіхотні міни на території ЗАЕС. Міністр енергетики Герман Галущенко повідомляв, що вони можуть вибухнути в будь-який момент.

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