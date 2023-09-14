На четырех украинских АЭС провели ротации миссий МАГАТЭ

На четырех атомных электростанциях Украины состоялись ротации миссий МАГАТЭ, которые были введены для мониторинга состояния безопасности на станциях в условиях полномасштабной войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную инспекцию ядерного регулирования Украины .

Отмечается, что ротацию экспертов постоянных мониторинговых миссий Международного агентства по атомной энергии провели на ОП "Ровенская АЭС", ОП "Южноукраинская АЭС", ОП "Хмельницкая АЭС" еще на прошлой неделе.

На этой неделе прошла ротация экспертов постоянной мониторинговой миссии на ДСП "Чернобыльская АЭС".

МАГАТЭ в Украине

После полномасштабного вторжения России МАГАТЭ создало постоянные представительства на всех украинских АЭС. Специалисты постоянно контролируют их состояние и нормы безопасности.

При этом российские военные препятствуют работе миссии МАГАТЭ на захваченной Запорожской АЭС. В частности, они уже дважды минировали путь наблюдателей МАГАТЭ.

Добавим, что МАГАТЭ неоднократно находило противопехотные мины на территории ЗАЭС. Министр энергетики Герман Галущенко сообщал, что они могут взорваться в любой момент.

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