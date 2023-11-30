Четырех судей Киевского апелляционного суда поймали на взятке

Четырех судей в Киеве разоблачили на взятке. Речь идет о судьях Киевского апелляционного суда.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Национального бюро расследований и Специализированную антикоррупционную прокуратуру в Facebook.

По данным источников РБК-Украина, фигурантами дела являются судьи Юрий Слива, Виктор Глиняный, Игорь Паленик, Вячеслав Дзюбин.

Отмечается, что 29 ноября НАБУ и САП разоблачили четырех судей Киевского апелляционного суда на получении взятки в размере 35 тысяч долларов за принятие "нужного" решения.

Следствие установило, что судья Киевского апелляционного суда предложил одной из сторон по делу удовлетворить жалобу об отмене ареста имущества частного общества. За это ему и троице судей по делу представитель компании должен был дать 35 тысяч долларов.

САП уточнила, что речь идет о наложении ареста на воздушные суда.

Передача денег прошла 28 ноября. Судья-посредник оставил себе 10 тысяч долларов, а остальные положил коробку из-под виски для передачи коллегам. Тройка судей разделила 25 тысяч долларов между собой.

Во время обысков по месту нахождения и проживания судей детективы изъяли деньги. Решается вопрос о сообщении судьям о подозрении. Предварительная квалификация преступления: ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 368 УК Украины.

Громкие дела о коррупции

Напомним, 21 ноября НАБУ и САП сообщили о подозрении народному депутату от группы "За майбутнє" Сергею Лабазюку. Следствие установило, что парламентарий хотел подкупить высокопоставленного чиновника Минвосстановления, чтобы тот предоставил его компании подряды по восстановлению инфраструктуры на миллиард гривен.

Также недавно правоохранители разоблачили предпринимателя, предлагавшего взятку вице-премьер-министру Александру Кубракову.

Кроме того, действующий народный депутат Украины Андрей Одарченко разоблачен на попытке подкупить главу Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры.