НАБУ та САП викрили підприємця, який пропонував хабар Кубракову

Підприємець пропонував хабар віцепрем'єр-міністру з відновлення України Олександру Кубракову. Його було затримано слідчими Національного антикорупційного бюро та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на НАБУ.

За даними слідства, власник приватного товариства запропонував Кубракову нерухомість у зведених новобудовах загальною площею понад 5200 кв. м орієнтовною вартістю понад 170 млн грн.

В обмін на це Кубраков мав залишити в силі раніше укладені з товариством угоди щодо будівництва житлового комплексу. Вказаний комплекс знаходиться на земельній ділянці Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури. Також Кубраков мав посприяти в отриманні дозвільних документів та необхідних погоджень.

Для того, щоб приховати злочин, нерухомість планувалось оформити на довірену особу посадовця.

Як з'ясували детективи, на момент викриття злочину на довірену особу було оформлено особу 15 квартир у Києві.

Окрім цього підозру отримала керівниця державного підприємства. За даними САП вона входить до сфери управління Міністерства розвитку громад. Між цим підприємством і приватним товариством-забудовником було укладено ряд договорів з метою будівництва на земельній ділянці, яка належить державі, житлових будинків.

Фото: затримання підприємця (t.me/nab_ukraine)

Справи про корупцію серед нардепів

Нагадаємо, цій новині передувало те, що НАБУ і САП піймали чинного народного депутата України Андрія Одарченка на спробі підкупити голову Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури.

Він пропонував голові Держагентства відновлення Мустафі Наєму хабар у криптовалюті Bitcoin, в еквіваленті 50 тисяч доларів.

В обмін на це нардеп просив сприяння в отриманні коштів з фонду ліквідації наслідків збройної агресії РФ на ремонт підконтрольного йому об'єкта інфраструктури.

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