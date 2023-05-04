ua ru
Чт, 04 травня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Чотирьох шанувальників Трампа визнали винними в підбурюванні до заворушень

Новость на русском →
США, Четвер 04 травня 2023 23:35
Чотирьох шанувальників Трампа визнали винними в підбурюванні до заворушень Фото: екс-президент США Дональд Трамп (GettyImages)
Автор: Каріна Левицька

Присяжні у Вашингтоні визнали чотирьох членів ультраправої організації Proud Boys винними за те, що вони перешкоджали мирній передачі влади від тодішнього президента Дональда Трампа Джо Байдену після виборів 2020 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Четверо учасників групи Proud Boys сьогодні, 4 травня, були визнані винними у підбурювальній змові та низці інших звинувачень, включаючи три окремі звинувачення в змові, перешкоджання голосуванню в Колегії вибірників і підробку доказів. Серед звинувачених:

  • Енріке Тарріо – давній голова Proud Boys;
  • Ітан Нордіан;
  • Джозеф Біггс;
  • Закарі Рел.

Обвинувальний вердикт знаменує собою третій випадок, коли прокуратура домоглася засудження за підбурювальну змову під час історичного судового переслідування Міністерством юстиції тих, хто руйнував Капітолій США 6 січня 2021 року.

Кожного з обвинувачених було визнано винним принаймні за одним звинуваченням, що передбачає максимальне покарання у вигляді 20 років позбавлення волі. Дата винесення вироку п'ятьом обвинуваченим ще не призначена. Окружний суддя Тімоті Келлі сказав, що це, ймовірно, станеться наприкінці липня.

Нагадаємо, РБК-Україна повідомляло, що Комітет Конгресу США, який розслідує штурм Капітолію, та заявив про необхідність пред'явити кримінальне звинувачення експрезиденту Дональду Трампу.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна у Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати Америки Дональд Трамп Капітолій
NEWS
Над Києвом збили дрон під час останньої повітряної тривоги
Над Києвом збили дрон під час останньої повітряної тривоги
DAILY
"Ти сама цього хотіла". Чого бояться і про що мовчать жертви насильства російських військових
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна "Ти сама цього хотіла". Чого бояться і про що мовчать жертви насильства російських військових