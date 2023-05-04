Чотирьох шанувальників Трампа визнали винними в підбурюванні до заворушень

Присяжні у Вашингтоні визнали чотирьох членів ультраправої організації Proud Boys винними за те, що вони перешкоджали мирній передачі влади від тодішнього президента Дональда Трампа Джо Байдену після виборів 2020 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN .

Четверо учасників групи Proud Boys сьогодні, 4 травня, були визнані винними у підбурювальній змові та низці інших звинувачень, включаючи три окремі звинувачення в змові, перешкоджання голосуванню в Колегії вибірників і підробку доказів. Серед звинувачених:

Енріке Тарріо – давній голова Proud Boys;

Ітан Нордіан;

Джозеф Біггс;

Закарі Рел.

Обвинувальний вердикт знаменує собою третій випадок, коли прокуратура домоглася засудження за підбурювальну змову під час історичного судового переслідування Міністерством юстиції тих, хто руйнував Капітолій США 6 січня 2021 року.

Кожного з обвинувачених було визнано винним принаймні за одним звинуваченням, що передбачає максимальне покарання у вигляді 20 років позбавлення волі. Дата винесення вироку п'ятьом обвинуваченим ще не призначена. Окружний суддя Тімоті Келлі сказав, що це, ймовірно, станеться наприкінці липня.

Нагадаємо, РБК-Україна повідомляло, що Комітет Конгресу США, який розслідує штурм Капітолію, та заявив про необхідність пред'явити кримінальне звинувачення експрезиденту Дональду Трампу.

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