Четырех поклонников Трампа признали виновными в подстрекательстве к беспорядкам

Присяжные в Вашингтоне признали четырех членов ультраправой организации Proud Boys виновными за то, что они препятствовали мирной передаче власти от тогдашнего президента Дональда Трампа Джо Байдену после выборов 2020 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN .

Четверо участников группы Proud Boys сегодня, 4 мая, были признаны виновными в подстрекательском заговоре и ряде других обвинений, включая три отдельных обвинения в заговоре, препятствование голосованию в Коллегии выборщиков и подделку доказательств. Среди обвиняемых:

Энрике Таррио - давний глава Proud Boys;

Итан Нордиан;

Джозеф Биггс;

Закари Рел.

Обвинительный вердикт знаменует собой третий случай, когда прокуратура добилась осуждения за подстрекательский сговор во время исторического судебного преследования Министерством юстиции тех, кто разрушал Капитолий США 6 января 2021 года.

Каждый из обвиняемых был признан виновным по крайней мере по одному обвинению, предусматривающему максимальное наказание в виде 20 лет лишения свободы. Дата вынесения приговора пятерым обвиняемым еще не назначена. Окружной судья Тимоти Келли сказал, что это, вероятно, произойдет в конце июля.

Напомним, РБК-Украина сообщало, что Комитет Конгресса США, расследующий штурм Капитолия и заявил о необходимости предъявить уголовное обвинение экспрезиденту Дональду Трампу.

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