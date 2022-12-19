У Конгресі вимагають відкрити кримінальну справу проти Трампа через штурм Капітолію

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian , про це йдеться у висновках Комітету.

"Комітет вважає, що існує більш ніж достатньо доказів для порушення кримінальної справи щодо колишнього президента Трампа за допомогу чи сприяння тим, хто в Капітолії вчинив насильницький напад на Сполучені Штати", - заявив конгресмен Джеймі Раскін.

Комітет вважає, що колишній президент США порушив чотири кримінальні закони, включаючи сприяння заколоту та змови з метою обману Сполучених Штатів. Він також вважає, що Трамп здійснив підбурювальну змову

Члени Комітету також закликали Міністерство юстиції розглянути спроби перешкодити розслідуванню справи Трампа, у тому числі з боку "деяких адвокатів... які, можливо, радили клієнтам давати помилкові свідчення Комітету".

Як зазначає видання, такі висновки Комітету мають рекомендаційний характер, але вони надійдуть до Мін'юсту, яке вже зайняте розслідуванням можливих злочинів колишнього президента.